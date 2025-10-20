75-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера

На недавней встрече с поклонниками в театре имени Ленсовета 75-летний Михаил Боярский сделал неожиданное заявление о завершении своей карьеры драматического актера.

Этот момент стал важным событием для его поклонников и всей театральной общественности. "Нет, я не снимаюсь", — заявил он, отвечая на вопросы о новых проектах. "Я закончил свою драматическую карьеру… Я много работал, больше полувека. Когда я все это успел сделать? Не понимаю". Эти слова вызвали у зрителей смешанные чувства: с одной стороны, признание о завершении карьеры, с другой — уважение к многолетнему труду артиста.

Боярский также упомянул о своей коллеге Алисе Фрейндлих, которая недавно решила завершить свою сценическую деятельность в возрасте 90 лет. "Я с ней часто перезваниваюсь, встречаюсь и на нее ориентируюсь", — отметил артист. Несмотря на протесты зрителей, которые утверждали, что ему еще рано уходить со сцены, Боярский оставался неумолим. "Актерская жизнь отчасти похожа на спортивную. Не прыгнешь выше того, что прыгал раньше", — добавил он, подчеркивая, что время неумолимо движется вперед.

Несмотря на заявление о завершении драматической карьеры, Михаил Боярский продолжает выходить на сцену в рамках текущего театрального сезона. Недавно он принял участие в спектакле "Театральный роман" по Булгакову, где его роль обозначена как "Генеральный секретарь". В этом образе можно угадать Иосифа Сталина. Также актер появляется в коротком эпизоде "Ромео и Джульетта". Это свидетельствует о том, что Боярский не спешит полностью покидать театральную жизнь.

В последние годы Михаил Боярский продолжает активно участвовать в кино. В 2020 году он вернулся к роли Шевалье де Брильи в фильме "Гардемарины 1787". В 2024 году зрители смогут услышать его голос в новом мультфильме о Иван Царевиче, а также увидеть его в фильме "Держись солнца", посвященном необычному детскому дому. Кроме того, запланирован фильм "День отца", однако дата его выхода пока не известна.

Несмотря на звание народного артиста и долгую карьеру, пенсионные выплаты Михаила Боярского не так велики. В 2024 году его супруга Лариса Луппиан сообщила, что основная часть пенсии составляет всего 23 тысячи рублей. Однако к этой сумме добавляется надбавка от губернатора за почетные звания, что увеличивает общую сумму до около 53 тысяч рублей. Это подчеркивает реальность жизни даже для известных артистов и необходимость поддержки со стороны общества.