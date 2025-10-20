"Мучает каждого второго после 40": доктор Мясников назвал главные причины ночных судорог и рассказал, что делать

Глубокая ночь, и внезапная, острая боль в икре заставляет вас проснуться. Мышцу свело так, что хочется кричать. Знакомая ситуация?

Многие отмахиваются, списывая все на усталость. Однако, по словам доктора Мясникова, ночные судороги — это не просто неприятность, а важный сигнал, который посылает наш организм. В эфире своих программ он неоднократно разбирал эту тему, подчеркивая, что найти одну-единственную причину удается редко. Чаще всего это целый комплекс проблем.

Главные "подозреваемые": что говорит Мясников о причинах судорог

По словам доктора, в большинстве случаев корень проблемы кроется в нашем образе жизни или скрытых дефицитах. Вот на что он советует обратить внимание в первую очередь:

Дневные привычки: проводите весь день сидя? Мышцы и сосуды ног этого не прощают. Нарушение кровообращения и перенапряжение — прямой путь к ночным спазмам.

Проблемы со стопами: плоскостопие, как объясняет Мясников, меняет биомеханику ходьбы. Мышцы голени получают избыточную нагрузку и "мстят" по ночам.

Водный баланс: обезвоживание или бесконтрольный прием мочегонных — верный способ нарушить баланс электролитов (калия, магния, кальция), которые отвечают за нормальное сокращение мышц.

Дефициты: нехватка магния — классика жанра, особенно у беременных. Но Мясников также напоминает о важности железа, недостаток которого тоже может вызывать проблемы.

Проблемы со спиной: то, что мы в народе зовем "остеохондрозом". Доктор Мясников поясняет: защемление нерва в пояснице из-за грыжи или протрузии может посылать в ноги "бракованные" сигналы, вызывая спазм.

Хронические болезни: диабет, гипотиреоз (недостаток гормонов щитовидной железы) и другие системные заболевания часто сопровождаются судорогами.

Скрытая угроза из аптечки: проверьте, что вы пьете

Особое внимание Александр Мясников всегда уделяет лекарствам. Иногда причина судорог прячется в вашей домашней аптечке.

"Прежде чем глотать таблетки от судорог, посмотрите, не вызывают ли их другие таблетки, которые вы уже пьете", — предупреждает врач.

В список "подозреваемых" входят:

Многие мочегонные;

Статины (для снижения холестерина);

Некоторые препараты от давления;

Гормональные контрацептивы;

Снотворные и антидепрессанты.

Главный совет Мясникова: что делать, чтобы спать спокойно

Врач настаивает, что начинать нужно не с таблеток, а с изменения образа жизни.

Главное лекарство — растяжка. Регулярно, несколько раз в день и обязательно перед сном, растягивайте икроножные мышцы. Встаньте лицом к стене, сделайте шаг назад и, не отрывая пятку от пола, плавно наклоняйтесь вперед.

Двигайтесь. Небольшая прогулка перед сном улучшит кровообращение.

Водные процедуры. Теплая ванна для ног расслабляет, а некоторым, наоборот, помогает массаж голени кубиком льда.

Пересмотрите рацион и привычки. Пейте достаточно воды, сократите алкоголь и кофеин.

Если простые методы не помогают, стоит обратиться к врачу. Он может порекомендовать препараты магния, витамины группы B и E. В самых упорных случаях применяются рецептурные лекарства, но это, как подчеркивает Мясников, крайняя мера.

Важно: не путайте с "синдромом беспокойных ног"

"Это совершенно разные вещи, и лечатся они по-разному", — акцентирует Мясников.

Судорога — это резкая, нестерпимая боль и спазм, мышца каменеет.

Синдром беспокойных ног — это не боль, а непреодолимое желание двигать ногами в покое, сопровождаемое неприятными ощущениями (мурашки, жжение).