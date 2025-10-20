Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

"Мучает каждого второго после 40": доктор Мясников назвал главные причины ночных судорог и рассказал, что делать

143

Глубокая ночь, и внезапная, острая боль в икре заставляет вас проснуться. Мышцу свело так, что хочется кричать. Знакомая ситуация?

Многие отмахиваются, списывая все на усталость. Однако, по словам доктора Мясникова, ночные судороги — это не просто неприятность, а важный сигнал, который посылает наш организм. В эфире своих программ он неоднократно разбирал эту тему, подчеркивая, что найти одну-единственную причину удается редко. Чаще всего это целый комплекс проблем.

Главные "подозреваемые": что говорит Мясников о причинах судорог

По словам доктора, в большинстве случаев корень проблемы кроется в нашем образе жизни или скрытых дефицитах. Вот на что он советует обратить внимание в первую очередь:

Дневные привычки: проводите весь день сидя? Мышцы и сосуды ног этого не прощают. Нарушение кровообращения и перенапряжение — прямой путь к ночным спазмам.

Проблемы со стопами: плоскостопие, как объясняет Мясников, меняет биомеханику ходьбы. Мышцы голени получают избыточную нагрузку и "мстят" по ночам.

Водный баланс: обезвоживание или бесконтрольный прием мочегонных — верный способ нарушить баланс электролитов (калия, магния, кальция), которые отвечают за нормальное сокращение мышц.

Дефициты: нехватка магния — классика жанра, особенно у беременных. Но Мясников также напоминает о важности железа, недостаток которого тоже может вызывать проблемы.

Проблемы со спиной: то, что мы в народе зовем "остеохондрозом". Доктор Мясников поясняет: защемление нерва в пояснице из-за грыжи или протрузии может посылать в ноги "бракованные" сигналы, вызывая спазм.

Хронические болезни: диабет, гипотиреоз (недостаток гормонов щитовидной железы) и другие системные заболевания часто сопровождаются судорогами.

Скрытая угроза из аптечки: проверьте, что вы пьете

Особое внимание Александр Мясников всегда уделяет лекарствам. Иногда причина судорог прячется в вашей домашней аптечке.

"Прежде чем глотать таблетки от судорог, посмотрите, не вызывают ли их другие таблетки, которые вы уже пьете", — предупреждает врач.

В список "подозреваемых" входят:

  • Многие мочегонные;
  • Статины (для снижения холестерина);
  • Некоторые препараты от давления;
  • Гормональные контрацептивы;
  • Снотворные и антидепрессанты.

Главный совет Мясникова: что делать, чтобы спать спокойно

Врач настаивает, что начинать нужно не с таблеток, а с изменения образа жизни.

Главное лекарство — растяжка. Регулярно, несколько раз в день и обязательно перед сном, растягивайте икроножные мышцы. Встаньте лицом к стене, сделайте шаг назад и, не отрывая пятку от пола, плавно наклоняйтесь вперед.

Двигайтесь. Небольшая прогулка перед сном улучшит кровообращение.

Водные процедуры. Теплая ванна для ног расслабляет, а некоторым, наоборот, помогает массаж голени кубиком льда.

Пересмотрите рацион и привычки. Пейте достаточно воды, сократите алкоголь и кофеин.

Если простые методы не помогают, стоит обратиться к врачу. Он может порекомендовать препараты магния, витамины группы B и E. В самых упорных случаях применяются рецептурные лекарства, но это, как подчеркивает Мясников, крайняя мера.

Важно: не путайте с "синдромом беспокойных ног"

"Это совершенно разные вещи, и лечатся они по-разному", — акцентирует Мясников.

Судорога — это резкая, нестерпимая боль и спазм, мышца каменеет.

Синдром беспокойных ног — это не боль, а непреодолимое желание двигать ногами в покое, сопровождаемое неприятными ощущениями (мурашки, жжение).

Вывод от доктора Мясникова: ночные судороги — не та проблема, которую стоит терпеть. Часто ее можно решить простыми и доступными методами. Начните с гимнастики и коррекции образа жизни, проверьте свою аптечку и, если ничего не помогает, не откладывайте визит к врачу.

20 октября 2025, 20:41
Фото: freepik.com
Природные антидепрессанты на вашей тарелке: 4 продукта, которые спасут от хандры лучше таблеток

Природные антидепрессанты на вашей тарелке: 4 продукта, которые спасут от хандры лучше таблеток
Плохое настроение, стресс, тревожность… В такие моменты рука сама тянется за чем-нибудь вкусным, чтобы "заесть" проблему. Чаще всего выбор падает на быстрые углеводы и сладости, которые дают лишь кратковременное облегчение, а затем – чувство вины и еще больший упадок сил. Что, если мы скажем вам, что существуют продукты, которые работают иначе? Они не просто отвлекают, а действуют на биохимическом уровне, помогая нашему мозгу вырабатывать "гормоны счастья" и успокаивать нервную систему.

То самое чувство, когда вам 50: Пушкин описал его 200 лет назад в одном стихотворении

То самое чувство, когда вам 50: Пушкин описал его 200 лет назад в одном стихотворении
Между 40 и 60 годами в жизни многих наступает особый период – время большой внутренней инвентаризации. Этот этап, известный как кризис среднего возраста, затрагивает даже самых убежденных оптимистов.

Косметолог предупредила о скрытой опасности самого популярного средства от морщин

Косметолог предупредила о скрытой опасности самого популярного средства от морщин
Врач-косметолог Марият Мухина объяснила, почему популярное средство от морщин ретинол нельзя использовать без консультации со специалистом и сдачи анализов. Ретинол — настоящая звезда в мире косметики против старения.

"Тайное оружие против гастрита": Мясников назвал продукт, который все боятся есть при проблемах с желудком

"Тайное оружие против гастрита": Мясников назвал продукт, который все боятся есть при проблемах с желудком
В эфире программы "О самом главном" известный врач и телеведущий Александр Мясников развеял популярный миф о питании при гастрите и назвал продукт, который, вопреки всем стереотипам, может стать настоящим спасением для желудка. Услышав диагноз "гастрит", большинство людей тут же исключают из рациона все острое, соленое и пряное.

Звездный джекпот: 4 знака зодиака, которых ждет невероятная удача с 20 по 26 октября 2025 года

Звездный джекпот: 4 знака зодиака, которых ждет невероятная удача с 20 по 26 октября 2025 года
Последняя декада октября обещает быть не просто красивой, но и судьбоносной. Неделя с 20 по 26 октября 2025 года пройдет под влиянием сразу нескольких мощных астрологических событий, которые откроют одним знакам двери в новую жизнь, а другим — помогут завершить старые дела и обрести гармонию.

