Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии

Бывший муж Дженнифер Лопес, актер и фитнес-тренер Оджани Ноа, сделал громкие обвинения в адрес своей экс-супруги.

Он утверждает, что Дженнифер изменяла ему во время их короткого, но бурного брака, который длился всего один год с 1997 по 1998 год. Эти обвинения прозвучали после того, как Лопес в интервью открыто обсуждала свои неудачные отношения и намекнула на то, что ее партнеры не способны на истинную любовь.

В своих комментариях Оджани Ноа выразил недовольство тем, что Дженнифер продолжает изображать себя жертвой, не принимая ответственности за свои действия. "Хватит унижать нас. Хватит разыгрывать из себя жертву. Проблема не в нас. Проблема в тебе", — написал он в своем блоге. Ноа также добавил, что Лопес уговаривала его не разрушать их семью, но это было лишь попыткой избежать негативного внимания со стороны прессы, отмечает женский журнал Клео.ру.

Их встреча произошла в Майами, когда Дженнифер только начинала свою карьеру. В то время Оджани работал официантом и тренером. Развод стал для него тяжелым ударом, особенно после того, как Лопес быстро добилась успеха и стала одной из самых популярных певиц мира. По словам Ноа, после достижения Дженнифер высот в карьере он стал ей не нужен, и это сильно его задело.

Интерес к их прошлым отношениям вновь вспыхнул на фоне слухов о возможном кризисе в браке Лопес с Беном Аффлеком. Откровения Ноа привели к разделению мнений среди поклонников: одни считают, что он просто пытается привлечь внимание к себе, другие же поддерживают его мнение о том, что Дженнифер часто выставляет себя в роли жертвы.

Несмотря на все обвинения и споры, сама Дженнифер Лопес пока не прокомментировала слова своего бывшего мужа. Это молчание может свидетельствовать о том, что она предпочитает не углубляться в прошлое и сосредоточиться на своей текущей жизни и карьере.