Употребление кешью улучшает показатели здоровья у подростков с ожирением – исследование

Недавние исследования, проведенные бразильскими учеными, продемонстрировали, что регулярное употребление кешью может оказать положительное влияние на здоровье подростков, страдающих от ожирения.

Результаты этого исследования были опубликованы в авторитетном журнале Nutrition Research. Они открывают новые горизонты в области питания и профилактики заболеваний.

В эксперименте, который проходил в городе Форталеза, приняли участие 142 школьника с избыточным весом. Участников разделили на две группы: одна группа ежедневно получала 30 граммов обжаренных кешью вместе с рекомендациями по питанию, в то время как другая группа получала только консультации, не включая орехи в свой рацион. Исследование длилось 12 недель, и его результаты оказались впечатляющими.

По результатам эксперимента у подростков из первой группы было отмечено значительное снижение окружности талии и уровня окислительного стресса — важного показателя, связанного с воспалительными процессами и старением клеток. При этом общий вес участников практически не изменился, что говорит о том, что кешью способствовали улучшению здоровья без резких колебаний массы тела.

Авторы исследования связывают такие результаты с уникальным составом кешью. Эти орехи содержат высокое количество ненасыщенных жиров, магния и антиоксидантов. Ненасыщенные жиры играют важную роль в снижении накопления висцерального жира, который является основным фактором риска развития метаболических и сердечно-сосудистых заболеваний. Магний, в свою очередь, способствует нормализации обмена веществ и поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы. Антиоксиданты защищают клетки от повреждений, вызванных окислительным стрессом.

Ученые уверены, что включение кешью в рацион подростков может стать простым и доступным способом снижения рисков развития различных заболеваний. Это открытие может помочь многим семьям улучшить качество питания своих детей без необходимости прибегать к строгим диетам или дорогостоящим медицинским вмешательствам.

Кроме того, стоит отметить, что бразильские ученые также разработали инновационный водоэнергетический генератор из ореховой скорлупы. Этот уникальный прибор способен вырабатывать электричество при взаимодействии с водой, демонстрируя многообразие полезных свойств орехов и их оболочек. Таким образом, кешью не только полезны для здоровья, но и могут стать основой для новых технологий.