Запреты 20 октября: что категорически нельзя делать в День Сергия Печерского, чтобы не потерять деньги и здоровье

Этот день требовал особой осторожности.

День Сергия Зимнего — пограничный день между осенним изобилием и началом холодов. Главной задачей было обезопасить дом, скот и самого себя от грядущих невзгод. Для этого 20 октября соблюдали несколько строгих табу.

Нельзя брать или давать деньги в долг

День Сергия Зимнего считался крайне неблагоприятным для любых финансовых операций, связанных с долгами. Верили, что вместе с отданными деньгами из дома уходит благополучие и достаток.

Если же человек сам брал в долг 20 октября, то рисковал попасть в "долговую яму", выбраться из которой не получится до самой весны. Чтобы не нарушать финансовую энергетику, все расчеты следовало завершить накануне.

Запрещено заниматься ремонтом и начинать новое строительство

Любые крупные работы, связанные с изменением или переустройством дома (капитальный ремонт, строительство), были под строгим запретом. Считалось, что любое новое дело, начатое на Сергия, будет идти с проблемами и затянется надолго.

Наши предки верили, что это может принести несчастье или даже травмы строителям. День лучше посвятить мелким бытовым хлопотам и проверке запасов.

Нельзя носить старую, грязную или порванную одежду

20 октября следовало уделять внимание своему внешнему виду, даже если вы не планировали выходить из дома. Считалось, что грязная, неопрятная или рваная одежда привлекает неудачи и нищету.

По поверьям, если в этот день появиться в таком виде, можно отпугнуть удачу и достаток на весь следующий год.

Запрещено хвастаться и демонстрировать богатство

Сергий Печерский призывал к скромности и смирению. Демонстрация своего благосостояния или хвастовство успехами 20 октября считались верным способом привлечь зависть и сглаз.

Похвастаетесь урожаем — лишитесь запасов. Расскажете о покупке — она скоро придет в негодность. Лучше держать свои достижения в тайне.

Нельзя принимать подарки от малознакомых людей

Этот запрет был связан с риском порчи или сглаза. Поскольку нечистая сила становится активнее с приближением зимы, через подаренные вещи (особенно те, что могут храниться долго) могли передать негативную энергию или болезнь.

Если же подарок был необходим, его следовало принять, но при этом бросить через левое плечо три щепотки соли или перекрестить предмет, чтобы "обезвредить" его.

Приметы дня Сергия Зимнего