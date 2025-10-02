Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Понедельник 20 октября

Богатство из бабушкиного серванта: какие советские статуэтки сегодня на вес золота?

Богатство из бабушкиного серванта: какие советские статуэтки сегодня на вес золота?
1726

Некоторые статуэтки из СССР, пылящиеся на полках, сегодня могут стоить целое состояние.

Многие из нас помнят уютные серванты, полки которых были уставлены всевозможными сувенирами и фигурками. Эти милые вещицы, доставшиеся от бабушек и дедушек, порой казались просто частью интерьера, неизменным атрибутом советского быта. Сегодня кто-то хранит их как семейные реликвии, кто-то давно убрал в коробки на антресоли, а кто-то и вовсе считает устаревшим "хламом". Но мало кто догадывается, что некоторые из этих скромных статуэток, когда-то выпускавшихся многотысячными тиражами, сейчас оцениваются коллекционерами в сотни тысяч, а порой и миллионы рублей. Пришло время заглянуть в свой сервант и, возможно, найти там настоящий клад.

Фарфор

В Советском Союзе производство фарфоровых и фаянсовых статуэток было поставлено на широкую ногу. Ведущие заводы, такие как Ленинградский фарфоровый завод (ЛФЗ), Дулевский, Конаковский, Вербилковский, выпускали огромное количество изделий. Эти фигурки не просто украшали дома; они отражали дух эпохи, пропагандировали советские ценности, изображали героев труда, спортсменов, персонажей народных сказок, балетных артистов, бытовые сценки и, конечно, животных.

На протяжении десятилетий они были частью повседневной культуры, символом достатка и уюта. Однако со временем, с изменением моды и появлением новых материалов, интерес к ним угас. Но у коллекционеров совсем другое мнение.

Что делает обычную статуэтку бесценной?

Прежде чем бросаться проверять каждую фигурку, стоит понять, какие факторы превращают обычный сувенир в дорогостоящий антиквариат:

  1. Редкость и тираж. Самые ценные экземпляры – это, как правило, малотиражные серии, экспериментальные образцы, фигурки, выпущенные к определенным юбилейным датам или снятые с производства по каким-либо причинам.
  2. Авторство. Наличие клейма известного скульптора или художника значительно повышает стоимость. Например, работы таких мастеров, как Елена Данько, Наталья Данько, Серафим Сухарев, Борис Воробьев, Иван Ризнич, высоко ценятся.
  3. Период выпуска. Особенно востребованы довоенные и ранние послевоенные работы (1920-1950-е годы). Фарфор этого времени часто нес идеологическую нагрузку, отражал значимые исторические события или был выполнен в уникальном стиле.
  4. Сохранность. Идеальное состояние – без сколов, трещин, потертостей, реставраций – критически важно. Даже небольшие дефекты могут снизить цену в разы.
  5. Тематика. Особым спросом пользуются агитационные статуэтки первых советских десятилетий, фигурки на тему "Народы СССР", персонажи цирка, балета, знаковые спортивные сюжеты или редкие животные.
  6. Заводское клеймо. Оно помогает идентифицировать изделие, его возраст и место производства, что является важным фактором для оценки.

Какие "экспонаты" могут скрывать миллионы?

Особенно внимательно стоит присмотреться к следующим категориям:

  • Ранний советский агитационный фарфор (1920-е – 1930-е годы): статуэтки, изображающие рабочих, красноармейцев, пионеров, символы новой власти. Многие из них выпускались на бывшем Императорском фарфоровом заводе (позднее ЛФЗ) и являются настоящими произведениями искусства.
  • Серия "Народы СССР": фигурки, представляющие различные национальности Союза в их традиционных костюмах. Это была очень популярная, но зачастую лимитированная серия.
  • Спортсмены и балерины: некоторые работы, особенно довоенные или выполненные известными скульпторами, посвященные достижениям в спорте или искусстве.
  • Редкие животные и птицы: иногда очень специфические или редкие изображения животных, особенно выполненные с большой детализацией и реализмом.
  • Некоторые образцы ЛФЗ 1940-1950-х годов: несмотря на массовость производства, отдельные модели этого периода, особенно выполненные ведущими художниками, могут представлять большую ценность.

Что делать, если вы нашли потенциальное сокровище?

Если в вашем серванте или на антресолях обнаружилась старинная фарфоровая статуэтка, которая, по вашему мнению, может соответствовать описанным критериям, не спешите ее чистить агрессивными средствами или пытаться реставрировать.

  1. Аккуратно осмотрите: зафиксируйте клеймо на дне (если оно есть), поищите любые повреждения.
  2. Сделайте качественные фотографии: четкие снимки со всех сторон, особенно клейма.
  3. Изучите информацию онлайн: попробуйте найти аналогичные фигурки на аукционах или специализированных форумах коллекционеров.
  4. Обратитесь к экспертам: для точной оценки всегда лучше проконсультироваться с профессиональными искусствоведами или оценщиками антиквариата. Они смогут определить подлинность, редкость и реальную рыночную стоимость.

Не каждая старая статуэтка из СССР окажется бесценной реликвией. Но, возможно, именно ваш дом хранит забытый шедевр, который заслуживает не только бережного отношения, но и очень высокой оценки на современном антикварном рынке. Кто знает, быть может, ваш сервант таит в себе гораздо больше, чем просто ностальгические воспоминания?

Шоу-бизнес в Telegram

2 октября 2025, 14:46
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

