Красота по расписанию: правда ли, что в СССР женщины красились прямо на работе?

Понедельник 20 октября

15:26Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой 14:48Сергей Собянин: В ближайшие три года в Москве будет построено 283 км дорог 14:42Собянин: В 2029 году Коммунарку и Троицк соединит новый участок Троицкой линии 14:3275-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера 13:36В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу 11:38Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений 11:13Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии 09:37Употребление кешью улучшает показатели здоровья у подростков с ожирением – исследование 08:56Эксперт по финансам спрогнозировал удешевление вторичных квартир в России осенью 05:08Энергия без кофеина: почему холодный душ по утрам работает лучше, чем чашка кофе 00:10Запреты 20 октября: что категорически нельзя делать в День Сергия Печерского, чтобы не потерять деньги и здоровье 18:43Неудобно, зато свое: почему наши бабушки в СССР были благодарны за проходные комнаты 15:32Урок Конфуция: почему старик, пожертвовавший всем ради детей, почувствовал себя "лишним" в их доме 12:46Неожиданный "энергогигант": духовка "съедает" электричество как 65 холодильников 08:59Что категорически нельзя делать 19 октября: день Фомы неверного, который может обернуться голодом и нищетой 19:466 бытовых привычек, от которых стоит отказаться после 40 лет ради счастья и свободы 15:25Измена, самогон и три колоска: за какие "преступления" в СССР можно было получить 15 лет лагерей 12:16Опасный удар по почкам: доктор Мясников назвал лекарства, которые могут вызвать почечную недостаточность 08:27Что нельзя делать 18 октября: запреты и приметы дня Харитины-первохолстинки 19:28Одна ошибка, которая "убивает" всю пользу орехов. Проверьте, не совершаете ли вы ее каждый день? 17:34Правило Натальи Бехтеревой: почему только после 50 лет мы обретаем настоящих друзей 15:58Доктор Мясников назвал самое опасное лекарство в российских аптечках: "Оно убивает больше всех" 14:14Забыть о сне: 10 российских мини-сериалов, которые вы посмотрите залпом 12:56Список на выброс: 3 типа вещей, которые делают ваш дом некомфортным 11:31Юлия Барановская экстренно госпитализирована на фоне иска от Андрея Аршавина 10:30Мэр Москвы: Цифровые технологии помогают снижать энергопотребление 10:20Собянин подвел итоги благоустройства в Хорошево-Мневниках и Куркино 05:43Защитник печени: назван один овощ, который мощно очищает организм от токсинов 00:14Мистический и опасный день: почему нельзя стирать и давать обещания 17 октября 19:13Горькая мудрость Омара Хайяма: почему чем больше жертвуешь собой, тем меньше это ценится 17:57Вот когда на самом деле начинается старение: ученые назвали критический возраст 16:46"Делать только то, что хочется": 6 правил счастливой жизни Михаила Лабковского 14:33"Она стояла в детской с ножом": бывший муж Бритни Спирс выпустил шокирующие мемуары о жизни с певицей 12:50Никогда не поздно: ученые доказали, что отказ от курения в любом возрасте замедляет старение мозга и снижает риск деменции 11:40Искусство идеального дуэта: как подобрать гармоничные имена для детей и влюбленных пар 10:32Пармезан, кунжут и сардины: назван неочевидный топ продуктов с максимальным содержанием кальция 06:14Доктор Мясников назвал продукты, в которых содержится смертельная доза соли 00:54 День Дениса Позимнего, 16 октября: 7 "нельзя", которые привлекут в дом "трясовицу" 19:42Не пейте это: вся правда о микропластике в бутылках, который нашли в крови и грудном молоке 18:10"Зарабатывает" миллионы в России: стало известно, как Алла Пугачева выводит деньги за границу 16:39Фейки из нейросетей станут наказуемы: в России готовят штрафы до 5000 рублей за поддельный "шок-контент" 16:20Шоурум Московской недели моды: пять брендов, которые стоит взять на заметку 15:50Сергей Собянин: экономика Москвы сохранит высокую устойчивость и опережающие темпы роста до 2028 года 14:19Натуральный против экомеха: что на самом деле теплее, долговечнее и выгоднее? 13:19Коломенский кремль готовят к масштабной реставрации к 850-летию города 12:53Ожирение "старит" легкие: ученые выяснили, почему люди с лишним весом страдают одышкой 11:52Всю жизнь пили и боялись зря: доктор Мясников назвал кофе спасением для диабетиков и "больного сердца" 10:51Как выглядеть на 10 лет моложе после 40: пять простых бьюти-привычек, которые заменят косметолога 06:38Утро начинается не с кофе: 5 роковых ошибок, которые убивают ваш день еще до завтрака 00:29"Не давай и не бери": этот запрет 15 октября спасет ваши деньги и семью от развала
Красота по расписанию: правда ли, что в СССР женщины красились прямо на работе?

Красота по расписанию: правда ли, что в СССР женщины красились прямо на работе?
1725

Это было не признаком лени или неорганизованности, а целым культурным явлением, рожденным из уникальных реалий советской жизни.

Современному офисному работнику трудно представить, как можно прийти на рабочее место и перед включением компьютера достать косметичку, чтобы нарисовать стрелки и накрасить губы. Сегодня это, скорее всего, сочли бы моветоном. Но в СССР это было абсолютной нормой на заводах, в НИИ, конструкторских бюро и госучреждениях. Давайте разберемся, почему так происходило.

Суровые реалии утра: "коммуналка" и долгая дорога

Главная причина крылась в бытовых условиях и логистике.

  • Ранний подъем и общественный транспорт. Рабочий день на многих предприятиях начинался в 7 или 8 утра. Это означало, что вставать нужно было в 5-6 утра. Впереди ждала долгая, часто утомительная поездка в переполненном автобусе или метро. Любой макияж, нанесенный дома, рисковал "поплыть" или размазаться в толкучке.
  • Коммунальные квартиры. Огромное количество семей жили в "коммуналках", где ванная комната и туалет были общими на несколько семей. Утром у санузла выстраивалась очередь, и занимать его на 15-20 минут для нанесения макияжа было просто невозможно и считалось эгоизмом. Проще было умыться, собраться и уйти, оставив косметические процедуры на потом.

В таких условиях было гораздо практичнее и удобнее прийти на работу за 15 минут до начала смены, спокойно сесть за свой стол и привести себя в порядок.

"Тушь-плевалка" и косметика, требующая времени

Советская косметика была далека от современных продуктов «нанес и пошел». Она требовала сноровки и времени.

  • Легендарная ленинградская тушь "Бархатная" — та самая "плевалка" в коробочке. Чтобы ею накраситься, нужно было смочить щеточку (чаще всего слюной), потереть о твердый брусок туши и аккуратно нанести на ресницы. Затем иголкой или булавкой приходилось разделять слипшиеся реснички. Этот процесс был небыстрым и требовал концентрации.
  • Тональный крем "Балет". Он имел очень плотную текстуру, и чтобы его ровно распределить по лицу, не создавая эффекта маски, нужно было постараться.
  • Румяна из помады. Специализированных румян было мало, поэтому женщины часто использовали для этого обычную помаду, которую нужно было тщательно растушевать на щеках.

Все эти манипуляции было гораздо удобнее проводить в спокойной обстановке за рабочим столом, поставив перед собой маленькое зеркальце.

Социальный ритуал и негласное правило

Утреннее "наведение красоты" на работе было не просто необходимостью, а своего рода социальным ритуалом. Это было время для неформального общения с коллегами. Женщины собирались небольшими группами, обсуждали новости, делились советами, одалживали друг другу зеркальце или помаду "дефицитного" оттенка.

Это было негласное женское время перед началом трудового дня. Руководство, как правило, относилось к этому с пониманием и не делало замечаний, если к началу смены все были на своих местах и готовы к работе.

Обязательный атрибут советской женщины

Важно понимать, что в СССР женщина должна была быть не только передовиком производства, но и "спортсменкой, комсомолкой и просто красавицей". Ухоженный внешний вид, аккуратная прическа и легкий макияж считались неотъемлемой частью образа советской женщины. Поэтому появление на работе без макияжа могло быть воспринято как небрежность.

Таким образом, макияж на рабочем месте был не прихотью, а разумным компромиссом между суровыми бытовыми условиями, особенностями косметики и социальными ожиданиями. Это маленькая, но очень яркая деталь, иллюстрирующая, как люди приспосабливались к эпохе и находили способы оставаться красивыми и женственными в любых обстоятельствах.

13 октября 2025, 15:10
Фото: кадр из кинофильма "Служебный роман"
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой
Продюсерский центр "Седьмая Радуга" – настоящие волшебники, которые уже почти три десятилетия создают самые масштабные елки страны, – представят грандиозное шоу "История игрушек" в концертном зале "Москва" на "Острове Мечты". Этой зимой в Москве состоится событие, которое обещает стать главным новогодним чудом для всей семьи.

75-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера

75-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера
На недавней встрече с поклонниками в театре имени Ленсовета 75-летний Михаил Боярский сделал неожиданное заявление о завершении своей карьеры драматического актера. Этот момент стал важным событием для его поклонников и всей театральной общественности.

В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу

В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу
В Ленинградской области произошло трогательное спасение синицы, оказавшейся в сложной ситуации. Инцидент произошел в Волосовском районе, где фельдшеры местной подстанции продемонстрировали не только профессионализм, но и заботу о природе. В телеграм-канале "Скорая помощь Ленобласти" была опубликована информация о том, как маленькая птица попала в бедственное положение.

Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений

Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений
Нейропсихолог Ирина Коржаева поделилась полезными методами, которые помогут улучшить память и развить умственные способности. В своей практике она акцентирует внимание на важности постоянного обучения и открытия нового, что активизирует различные участки мозга и способствует их взаимодействию.

Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии

Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии
Бывший муж Дженнифер Лопес, актер и фитнес-тренер Оджани Ноа, сделал громкие обвинения в адрес своей экс-супруги. Он утверждает, что Дженнифер изменяла ему во время их короткого, но бурного брака, который длился всего один год с 1997 по 1998 год.

Употребление кешью улучшает показатели здоровья у подростков с ожирением – исследование

Употребление кешью улучшает показатели здоровья у подростков с ожирением – исследование
Недавние исследования, проведенные бразильскими учеными, продемонстрировали, что регулярное употребление кешью может оказать положительное влияние на здоровье подростков, страдающих от ожирения. Результаты этого исследования были опубликованы в авторитетном журнале Nutrition Research.

