Красота по расписанию: правда ли, что в СССР женщины красились прямо на работе?

Современному офисному работнику трудно представить, как можно прийти на рабочее место и перед включением компьютера достать косметичку, чтобы нарисовать стрелки и накрасить губы. Сегодня это, скорее всего, сочли бы моветоном. Но в СССР это было абсолютной нормой на заводах, в НИИ, конструкторских бюро и госучреждениях. Давайте разберемся, почему так происходило.
Суровые реалии утра: "коммуналка" и долгая дорога
Главная причина крылась в бытовых условиях и логистике.
- Ранний подъем и общественный транспорт. Рабочий день на многих предприятиях начинался в 7 или 8 утра. Это означало, что вставать нужно было в 5-6 утра. Впереди ждала долгая, часто утомительная поездка в переполненном автобусе или метро. Любой макияж, нанесенный дома, рисковал "поплыть" или размазаться в толкучке.
- Коммунальные квартиры. Огромное количество семей жили в "коммуналках", где ванная комната и туалет были общими на несколько семей. Утром у санузла выстраивалась очередь, и занимать его на 15-20 минут для нанесения макияжа было просто невозможно и считалось эгоизмом. Проще было умыться, собраться и уйти, оставив косметические процедуры на потом.
В таких условиях было гораздо практичнее и удобнее прийти на работу за 15 минут до начала смены, спокойно сесть за свой стол и привести себя в порядок.
"Тушь-плевалка" и косметика, требующая времени
Советская косметика была далека от современных продуктов «нанес и пошел». Она требовала сноровки и времени.
- Легендарная ленинградская тушь "Бархатная" — та самая "плевалка" в коробочке. Чтобы ею накраситься, нужно было смочить щеточку (чаще всего слюной), потереть о твердый брусок туши и аккуратно нанести на ресницы. Затем иголкой или булавкой приходилось разделять слипшиеся реснички. Этот процесс был небыстрым и требовал концентрации.
- Тональный крем "Балет". Он имел очень плотную текстуру, и чтобы его ровно распределить по лицу, не создавая эффекта маски, нужно было постараться.
- Румяна из помады. Специализированных румян было мало, поэтому женщины часто использовали для этого обычную помаду, которую нужно было тщательно растушевать на щеках.
Все эти манипуляции было гораздо удобнее проводить в спокойной обстановке за рабочим столом, поставив перед собой маленькое зеркальце.
Социальный ритуал и негласное правило
Утреннее "наведение красоты" на работе было не просто необходимостью, а своего рода социальным ритуалом. Это было время для неформального общения с коллегами. Женщины собирались небольшими группами, обсуждали новости, делились советами, одалживали друг другу зеркальце или помаду "дефицитного" оттенка.
Это было негласное женское время перед началом трудового дня. Руководство, как правило, относилось к этому с пониманием и не делало замечаний, если к началу смены все были на своих местах и готовы к работе.
Обязательный атрибут советской женщины
Важно понимать, что в СССР женщина должна была быть не только передовиком производства, но и "спортсменкой, комсомолкой и просто красавицей". Ухоженный внешний вид, аккуратная прическа и легкий макияж считались неотъемлемой частью образа советской женщины. Поэтому появление на работе без макияжа могло быть воспринято как небрежность.
Таким образом, макияж на рабочем месте был не прихотью, а разумным компромиссом между суровыми бытовыми условиями, особенностями косметики и социальными ожиданиями. Это маленькая, но очень яркая деталь, иллюстрирующая, как люди приспосабливались к эпохе и находили способы оставаться красивыми и женственными в любых обстоятельствах.