Бояться ли слежки через камеру? Специалист назвал реальную угрозу и главное правило безопасности

Многих пугает мысль, что за ними могут наблюдать через камеру смартфона или ноутбука.

Директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК "Солар" Александр Вураско прокомментировал ситуацию, призвав не переоценивать опасность, но и не пренебрегать простыми правилами кибергигиены.

По мнению Александра Вураско, шпионаж через встроенные камеры является довольно редким явлением.

"Слежка через камеру смартфона или ноутбука — явление весьма редкое, и переоценивать эту угрозу не стоит", — отметил эксперт.

Такой вид шпионажа становится возможным только в одном контексте: если на ваше устройство уже было установлено вредоносное программное обеспечение.

При этом специалист сразу развеял популярные мифы о легком удаленном взломе: "Все объявления в интернете плана: "Взломаю любой телефон за 15 минут" — это чистая профанация".

Четыре правила защиты от цифрового шпионажа

Хотя угроза редка, полностью исключить ее можно, соблюдая несколько простых правил безопасности. Вураско выделил четыре ключевых шага для снижения вероятности слежки:

1. Не устанавливайте неизвестное ПО

Самый частый способ, которым злоумышленники получают доступ к устройству, — это просьба установить программу для удаленного администрирования.

Эксперт предупреждает: "Если вас просят скачать и установить какую-либо программу, которую вы не знаете, не делайте этого. Такая программа может передавать злоумышленникам данные экрана и позволять управлять вашим устройством дистанционно".

2. Внимательно проверяйте разрешения

Современные операционные системы (как мобильные, так и стационарные) требуют явного согласия пользователя, чтобы приложение могло получить доступ к камере или микрофону.

Если вы скачали приложение, которое кажется вам сомнительным, не давайте ему разрешение на использование камеры, особенно если для его работы это разрешение не является очевидно необходимым (например, для игры или калькулятора).

Не пренебрегайте антивирусами. Большинство современных антивирусных решений не только защищают от вирусов, но и могут контролировать и блокировать несанкционированный доступ к вашей камере и микрофону, выступая в роли дополнительного барьера.

4. Физическая блокировка — для самых недоверчивых

Если вы не доверяете ни программным, ни системным средствам защиты, всегда можно обратиться к старым и проверенным методам.

"А если вы совсем никому не доверяете, вы можете использовать физические средства блокировки, например шторку на камеру ноутбука", — резюмировал Александр Вураско.

Таким образом, ключ к безопасности — это бдительность при установке новых приложений и внимательное отношение к запрашиваемым ими разрешениям.