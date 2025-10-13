Опасный градус: доктор Мясников развеял мифы о бане и назвал идеальную температуру для здоровья

Баня в России – не просто гигиеническая процедура, а национальный ритуал.

Популярное стремление к экстремальным температурам — чем горячее, тем лучше — является серьезной ошибкой, которая может навредить здоровью. Об этом в своей авторской программе рассказал доктор Александр Мясников, предложив новые правила безопасного парения.

По мнению популярного телеведущего и врача, ключевое заблуждение связано с градусом в парной. Многие считают, что настоящая баня начинается только при 90–95 градусах Цельсия, однако Мясников категорически не согласен.

"Главная ошибка — стремление к экстремально высоким температурам. Оптимальной температурой, которая приносит пользу, а не вред, я считаю 60 градусов", — подчеркнул специалист.

Врач напомнил, что турецкий хаммам, где температура держится около 40 градусов, является полноценной баней. Главный критерий полезности — не обжигающий жар, а личный комфорт и мягкий прогрев организма изнутри.

Баня для всех, но без экстрима

Переход к умеренным температурам не только делает баню более приятной, но и расширяет круг людей, которые могут ее посещать.

Доктор Мясников отмечает, что при правильном подходе к парению баня не противопоказана даже людям с хроническими заболеваниями, включая гипертонию, проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ) и нарушения работы щитовидной железы.

Исключениями остаются лишь острые состояния: активные инфекционные процессы, лихорадка и обострения кожных заболеваний.

Более того, предпочтение умеренным температурам отдают даже профессионалы. По словам врача, спортсмены также выбирают мягкий режим, который обеспечивает глубокое, но бережное прогревание, не перегружая сердечно-сосудистую систему и не обжигая кожу.

Три главных правила безопасного парения от доктора Мясникова

Чтобы баня приносила исключительно пользу, а не становилась испытанием на прочность, доктор Мясников дал три обязательных рекомендации:

1. Никакого алкоголя до и во время.

Врач категорически запрещает употреблять спиртное до посещения парной. "Баня не терпит пьяных. После – пожалуйста, но до и во время – категорически нет", — предупреждает Мясников, напоминая, что сочетание жара и алкоголя — это прямой путь к сердечному приступу.

2. Слушайте тело, а не часы.

Забудьте о правиле "обязательных 15 минут". Выходить из парной нужно сразу, как только организм подаст первый сигнал — возникло желание охладиться или стало некомфортно.

3. Не соревнуйтесь.

Баня должна быть удовольствием, а не соревнованием на выносливость. Доктор советует забыть про народное "правило семи потов" и любые попытки "пересидеть" соседа. Главная цель — расслабление и оздоровление, а не установление рекордов.