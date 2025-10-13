РЖД вводит купе "Только для своих": пассажиры с детьми получат отдельные вагоны

Федеральная пассажирская компания объявила о введении новой опции.

РЖД предпринимает шаги для повышения комфорта семейных поездок, реагируя на частые жалобы пассажиров как с детьми, так и без них. Как сообщает официальный Telegram-канал компании, в купейных вагонах всех поездов "ФПК" введены специальные места, которые можно приобрести только при наличии ребенка в составе бронирования.

"Таких купе в поезде может быть одно или два. При покупке билета они отмечаются специальными пиктограммами", — уточняет перевозчик.

Это решение призвано обеспечить более спокойное и предсказуемое путешествие: родители смогут не беспокоиться о дискомфорте, который их дети могут доставить соседям, а другие пассажиры, желающие тишины, смогут избежать купе с маленькими детьми.

Расширение программы: от Юга до всей страны

Данная инициатива является логическим продолжением сервиса, который ранее был запущен на тестовой основе. До недавнего времени подобные купе были доступны в поездах южных направлений и предназначались для многодетных семей. Теперь же опция распространяется на всю маршрутную сеть "ФПК".

Ввод специальных купе также совпадает с политикой компании по поддержке семейного туризма. РЖД напомнила пассажирам о ряде скидок и льготных тарифов, предусмотренных для путешествующих с детьми.

Важное уточнение: документы для льготы

Вместе с анонсом новых купе компания сделала важное напоминание для тех, кто оформляет билеты по льготным тарифам.

Чтобы воспользоваться скидкой, при посадке в поезд необходимо подтвердить наличие у несовершеннолетнего пассажира гражданства Российской Федерации. Это можно сделать одним из двух способов:

Предъявить свидетельство о рождении со штампом, подтверждающим наличие гражданства. Предъявить паспорт гражданина РФ (если ребенок достиг 14 лет).

Это требование является обязательным для корректного применения льготных тарифов.