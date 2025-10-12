Тест по фильму "Кавказская пленница": вспомните имена любимых героев

Вы наизусть знаете тосты, помните места съемок и цитируете Труса, Балбеса и Бывалого? Пришло время проверить вашу память на знание имен! Готовы ли вы доказать, что вы настоящий знаток этой бессмертной классики?

Фильм "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" — это настоящий кладезь крылатых фраз, уморительных ситуаций и, конечно, незабываемых персонажей. От скромного Шурика до грозного товарища Саахова и легендарной троицы — каждый герой в этой комедии Гайдая уникален.

Вопросы

1. Как звали главную героиню, студентку и комсомолку, которую похитили?

А) Зина

Б) Нина

В) Лида

Г) Варвара

2. Как полностью звали главного злодея, который решил жениться на Нине?

А) Товарищ Огурцов

Б) Товарищ Саахов

В) Товарищ Варламов

Г) Товарищ Шариков

3. Назовите имя и отчество студента-фольклориста, который приехал собирать тосты и песни?

А) Анатолий Сергеевич

Б) Александр Демьянович

В) Федор Иванович

Г) Шурик

4. Как называли друг друга трое сообщников, нанятых для похищения?

А) Бандит, Авантюрист и Главарь

Б) Трус, Балбес и Бывалый

В) Аферист, Жмот и Дядя

Г) Шляпа, Лапоть и Умник

5. Какое прозвище носил герой, который постоянно нервничал и боялся всего, и которого сыграл Георгий Вицин?

А) Балбес

Б) Бывалый

В) Трус

Г) Философ

6. Как звали дядю Нины, который работал шофером и участвовал в сговоре?

А) Джабраил

Б) Шашлычник

В) Вахтанг

Г) Генацвале

7. Какое прозвище носил герой, которого сыграл Юрий Никулин, и который произнес знаменитую фразу: "Птичку жалко!"?

А) Трус

Б) Бывалый

В) Балбес

Г) Моряк

8. Какое прозвище носил самый рассудительный и физически крепкий из троицы (Евгений Моргунов)?

А) Трус

Б) Балбес

В) Бывалый

Г) Вождь

9. Как Шурик представился главному врачу психиатрической больницы, чтобы его выпустили?

А) Как жених Нины

Б) Как похититель Нины

В) Как товарищ Саахов

Г) Как его давний пациент

10. Вспомните, какая должность была у товарища Саахова, когда Шурик впервые к нему обратился?

А) Заведующий базой

Б) Директор

В) Заведующий райкомхозом

Г) Прокурор

Ответы

1. Б) Нина

2. Б) Товарищ Саахов

3. Г) Шурик (Его полное имя, Александр Демьянович, упоминается в милиции, но чаще всего его называют просто Шурик.)

4. Б) Трус, Балбес и Бывалый

5. В) Трус

6. А) Джабраил

7. В) Балбес

8. В) Бывалый

9. В) Как товарищ Саахов

10. В) Заведующий райкомхозом (Районным коммунальным хозяйством)