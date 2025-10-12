Эффект страуса: ученые выяснили, в каком возрасте мы начинаем выбирать невежество вместо правды

Бывало ли у вас такое? Вы намеренно не открываете банковское приложение в конце месяца, откладываете визит к врачу из-за тревожного симптома или пролистываете важные, но неприятные новости. Это распространенное поведение – сознательный выбор в пользу невежества, чтобы сохранить душевный комфорт.

Ученые называют это "эффектом страуса". И недавно исследователи из Чикагского университета определили точный возраст, когда мы начинаем "прятать голову в песок", и выяснили, почему так происходит.

Поворотный момент: от любопытства к избеганию

Все дети — неутомимые "почемучки". Они стремятся узнать все и обо всем. Но где та точка, в которой врожденное любопытство сменяется желанием отгородиться от информации?

В серии экспериментов с участием более 300 детей в возрасте от 5 до 10 лет ученые обнаружили поразительную закономерность.

Дети до 7 лет активно искали любую информацию, будь она хорошей или плохой.

Начиная с 7 лет поведение резко менялось: дети начинали сознательно избегать знаний, если они могли вызвать негативные эмоции.

"Почему дети такие любопытные, а мы, став взрослыми, каким-то образом становимся избегателями информации? Чем обусловлен этот переход?" — задается вопросом доктор Радхика Сантханагопалан, руководитель исследования.

Причина №1: защита от плохих новостей

Чтобы понять мотивы детей, ученые провели простой и гениальный эксперимент с конфетами. Каждого ребенка просили назвать свои любимые и нелюбимые сладости. Затем им предлагали посмотреть видео о том, почему эти конфеты вредны для зубов.

Результат был показательным. Дети старшего возраста с радостью смотрели ролик о вреде нелюбимых конфет, но категорически отказывались узнавать, почему вредны их любимые сладости. Они инстинктивно защищали то, что приносит им удовольствие, от негативной информации.

Причина №2: "моральный маневр" — как мы обманываем свою совесть

Еще более сложный механизм избегания связан с желанием поступать эгоистично, но при этом сохранять лицо и не чувствовать себя виноватым. Это было продемонстрировано в эксперименте с наклейками.

Детям, работавшим в паре, предлагали два ведерка с наклейками. В одном было известное (и большое) количество наклеек. Другое было закрыто, и сколько в нем наклеек — неизвестно. Ребенок должен был выбрать, какое ведерко отдать себе, а какое — партнеру. Но перед выбором его спрашивали: "Хочешь узнать, сколько наклеек в закрытом ведерке?"

Дети постарше чаще всего отвечали "нет". Почему? Потому что "завеса невежества" давала им моральное право забрать себе ведерко с гарантированно большим количеством наклеек, оставив партнеру "кота в мешке". Не зная, что они обделяют другого, они не испытывали чувства вины.

"Мы хотим действовать в собственных интересах, но при этом очень заботимся о том, чтобы выглядеть справедливыми в глазах других. Эта свобода незнания позволяет достичь обеих целей", — объясняет доктор Сантханагопалан.

Единственное исключение: плохие оценки

Любопытно, что был один сценарий, где дети не боялись плохих новостей — результаты тестов в школе. Они без колебаний хотели знать, даже если плохо справились с заданием.

Исследователи связывают это с тем, что школьная среда учит "расти над ошибками". Ребенок верит, что плохой результат — это не клеймо, а лишь стимул приложить больше усилий и стать лучше.

К чему это приводит во взрослой жизни?

Привычка избегать информации, усвоенная в детстве, остается с нами на всю жизнь. Во взрослом мире она может приводить к серьезным последствиям: от отказа от профилактических медосмотров до углубления политической поляризации, когда люди читают только те новости, которые подтверждают их точку зрения.

Исследователи считают, что ключ к преодолению этого — развитие терпимости к неопределенности. Способность принять тот факт, что не вся информация будет приятной, но знание в конечном счете полезнее, чем краткосрочный комфорт от невежества, — это и есть признак зрелости.