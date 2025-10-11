Полный гид по осенним пилингам: как обновить кожу после лета и какой пилинг выбрать именно вам

Главный инструмент в этом деле — пилинги. Они запускают мощные процессы обновления, стирают летние несовершенства и готовят кожу к зимним стрессам. Какой пилинг выбрать, как он работает и кому лучше воздержаться? Рассказала Клео.ру косметолог Ольга Макоед.
Почему именно осень — сезон пилингов?
Осень — это официальное начало сезона обновления кожи. И вот почему:
- Солнце больше не враг. Снижение солнечной активности позволяет проводить более интенсивные процедуры без риска получить пигментные пятна в качестве осложнения.
- Кожа просит о помощи. После лета она обезвожена, повреждена ультрафиолетом и нуждается в восстановлении. Пилинг становится первым и самым важным шагом в этом процессе.
- Идеальный старт. Именно с пилингов косметологи начинают осенне-зимние курсы процедур, подготавливая кожу к последующим аппаратным или инъекционным методикам.
Поверхностный, срединный, глубокий: в чем разница?
Чтобы правильно выбрать процедуру, важно понимать, на какую глубину она воздействует.
- Поверхностные пилинги: работают только на верхнем, роговом слое кожи. Это мягкое отшелушивание, которое освежает цвет лица и выравнивает текстуру. Периода восстановления практически нет, поэтому их можно делать курсом раз в 7–14 дней.
- Срединные пилинги: проникают глубже, затрагивая средние слои эпидермиса. Они способны бороться с пигментацией, постакне и мелкими морщинами. Реабилитация занимает от 3 до 10 дней и сопровождается шелушением.
- Глубокие пилинги: затрагивают самые глубокие слои кожи (дерму). Раньше их использовали для коррекции рубцов и выраженных морщин, но сегодня такие травматичные процедуры практически не применяются. Их успешно заменили более щадящие и контролируемые аппаратные методики.
Шпаргалка по осенним пилингам: какой выбрать?
Вот самые популярные и эффективные пилинги для осеннего сезона, сгруппированные по основным проблемам.Если у вас жирная и проблемная кожа:
- Салициловый: настоящее спасение при акне. Он уменьшает выработку кожного сала, снимает воспаления и выравнивает рельеф кожи.
- Джесснера: комбинированный пилинг для борьбы с акне, постакне и неровным рельефом. Дает ощутимый результат, но требует периода реабилитации и обязательной защиты от солнца.
- Азелаиновый: идеален при розацеа и себорейном дерматите. Обладает мощным противовоспалительным действием и выравнивает тон.
Если беспокоит пигментация и первые признаки старения:
- Ретиноевый ("желтый"): один из самых эффективных срединных пилингов против гиперпигментации и фотостарения. Он заметно улучшает упругость кожи, возвращает ей сияние и ровный тон.
- Пировиноградный: стимулирует выработку коллагена, борется с пигментацией и дает мощный омолаживающий и осветляющий эффект.
Если кожа тусклая, сухая и ей не хватает сияния:
- Гликолевый: отлично подходит для сухой и тусклой кожи с первыми морщинками. Он деликатно отшелушивает, глубоко увлажняет, выравнивает тон и возвращает лицу свежий, отдохнувший вид.
Стоп-сигнал: кому пилинги противопоказаны?
Несмотря на всю пользу, пилинги — это серьезная процедура с рядом противопоказаний.
Абсолютно запрещено делать пилинг при:
- Острых воспалениях на коже (дерматит, экзема, активный герпес);
- Гнойничковых высыпаниях;
- Свежих ранках, царапинах и порезах;
- Онкологических заболеваниях;
- Обострении тяжелых хронических болезней.
Обязательно проконсультируйтесь со специалистом при:
- Свежем загаре;
- Приеме системных ретиноидов (например, при лечении акне);
- Склонности к образованию келоидных рубцов.
Альтернативы: если пилинги не для вас
Если у вас есть противопоказания или вы просто не готовы к периоду реабилитации, современная косметология предлагает щадящие, но эффективные альтернативы:
- Энзимные пилинги и ферментные маски: мягко обновляют кожу без агрессивного воздействия, подходят даже для чувствительного типа.
- Аппаратные методики: ультразвуковая чистка, гидропилинг (Hydrafacial) — очищают поры, улучшают микроциркуляцию и насыщают кожу полезными сыворотками.
- Инъекционные методики: мезотерапия и биоревитализация доставляют витамины и гиалуроновую кислоту прямо в кожу, глубоко увлажняя и питая ее изнутри.
- Домашний уход с кислотами: кремы и сыворотки с низкой концентрацией AHA– и BHA-кислот помогут поддерживать кожу в хорошем состоянии и мягко обновлять ее на постоянной основе.