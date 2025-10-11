7 обыденных вещей из СССР, за которыми сегодня все гоняются

Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Топ новостей недели

Елена Воробей попала в тюрьмуЕлена Воробей попала в тюрьму Пенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле ПугачевойПенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле Пугачевой Правило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в деньПравило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в день "Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду"Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду

Лента новостей

Понедельник 20 октября

15:26Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой 14:48Сергей Собянин: В ближайшие три года в Москве будет построено 283 км дорог 14:42Собянин: В 2029 году Коммунарку и Троицк соединит новый участок Троицкой линии 14:3275-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера 13:36В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу 11:38Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений 11:13Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии 09:37Употребление кешью улучшает показатели здоровья у подростков с ожирением – исследование 08:56Эксперт по финансам спрогнозировал удешевление вторичных квартир в России осенью 05:08Энергия без кофеина: почему холодный душ по утрам работает лучше, чем чашка кофе 00:10Запреты 20 октября: что категорически нельзя делать в День Сергия Печерского, чтобы не потерять деньги и здоровье 18:43Неудобно, зато свое: почему наши бабушки в СССР были благодарны за проходные комнаты 15:32Урок Конфуция: почему старик, пожертвовавший всем ради детей, почувствовал себя "лишним" в их доме 12:46Неожиданный "энергогигант": духовка "съедает" электричество как 65 холодильников 08:59Что категорически нельзя делать 19 октября: день Фомы неверного, который может обернуться голодом и нищетой 19:466 бытовых привычек, от которых стоит отказаться после 40 лет ради счастья и свободы 15:25Измена, самогон и три колоска: за какие "преступления" в СССР можно было получить 15 лет лагерей 12:16Опасный удар по почкам: доктор Мясников назвал лекарства, которые могут вызвать почечную недостаточность 08:27Что нельзя делать 18 октября: запреты и приметы дня Харитины-первохолстинки 19:28Одна ошибка, которая "убивает" всю пользу орехов. Проверьте, не совершаете ли вы ее каждый день? 17:34Правило Натальи Бехтеревой: почему только после 50 лет мы обретаем настоящих друзей 15:58Доктор Мясников назвал самое опасное лекарство в российских аптечках: "Оно убивает больше всех" 14:14Забыть о сне: 10 российских мини-сериалов, которые вы посмотрите залпом 12:56Список на выброс: 3 типа вещей, которые делают ваш дом некомфортным 11:31Юлия Барановская экстренно госпитализирована на фоне иска от Андрея Аршавина 10:30Мэр Москвы: Цифровые технологии помогают снижать энергопотребление 10:20Собянин подвел итоги благоустройства в Хорошево-Мневниках и Куркино 05:43Защитник печени: назван один овощ, который мощно очищает организм от токсинов 00:14Мистический и опасный день: почему нельзя стирать и давать обещания 17 октября 19:13Горькая мудрость Омара Хайяма: почему чем больше жертвуешь собой, тем меньше это ценится 17:57Вот когда на самом деле начинается старение: ученые назвали критический возраст 16:46"Делать только то, что хочется": 6 правил счастливой жизни Михаила Лабковского 14:33"Она стояла в детской с ножом": бывший муж Бритни Спирс выпустил шокирующие мемуары о жизни с певицей 12:50Никогда не поздно: ученые доказали, что отказ от курения в любом возрасте замедляет старение мозга и снижает риск деменции 11:40Искусство идеального дуэта: как подобрать гармоничные имена для детей и влюбленных пар 10:32Пармезан, кунжут и сардины: назван неочевидный топ продуктов с максимальным содержанием кальция 06:14Доктор Мясников назвал продукты, в которых содержится смертельная доза соли 00:54 День Дениса Позимнего, 16 октября: 7 "нельзя", которые привлекут в дом "трясовицу" 19:42Не пейте это: вся правда о микропластике в бутылках, который нашли в крови и грудном молоке 18:10"Зарабатывает" миллионы в России: стало известно, как Алла Пугачева выводит деньги за границу 16:39Фейки из нейросетей станут наказуемы: в России готовят штрафы до 5000 рублей за поддельный "шок-контент" 16:20Шоурум Московской недели моды: пять брендов, которые стоит взять на заметку 15:50Сергей Собянин: экономика Москвы сохранит высокую устойчивость и опережающие темпы роста до 2028 года 14:19Натуральный против экомеха: что на самом деле теплее, долговечнее и выгоднее? 13:19Коломенский кремль готовят к масштабной реставрации к 850-летию города 12:53Ожирение "старит" легкие: ученые выяснили, почему люди с лишним весом страдают одышкой 11:52Всю жизнь пили и боялись зря: доктор Мясников назвал кофе спасением для диабетиков и "больного сердца" 10:51Как выглядеть на 10 лет моложе после 40: пять простых бьюти-привычек, которые заменят косметолога 06:38Утро начинается не с кофе: 5 роковых ошибок, которые убивают ваш день еще до завтрака 00:29"Не давай и не бери": этот запрет 15 октября спасет ваши деньги и семью от развала
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

7 обыденных вещей из СССР, за которыми сегодня все гоняются

7 обыденных вещей из СССР, за которыми сегодня все гоняются
1402

Загляните на антресоли, разберите старый шкаф на даче или откройте бабушкин сундук на чердаке. То, что десятилетиями считалось обыденным хламом, сегодня может оказаться настоящим сокровищем. Волна ностальгии накрыла нас с головой, и теперь предметы из советского прошлого переживают настоящий ренессанс

Коллекционеры, дизайнеры модных кафе, да и просто ценители ретро эстетики готовы часами сидеть в сети и прочесывать барахолки в поисках тех самых "ламповых" вещей. И дело не только в моде. Эти предметы хранят тепло воспоминаний, олицетворяют качество "на века" и обладают уникальным шармом, который не подделать. Осторожно: эта статья может вызвать острое желание немедленно отправиться на поиски сокровищ!

1. Ламповая электроника: фотоаппараты и радиоприемники

В эпоху цифрового шума аналоговая техника стала символом осмысленности и стиля. Пленочные фотоаппараты ФЭД и "Зенит", требующие вдумчивого подхода к каждому кадру, или стильные радиоприемники "Спидола" и "Звезда-54" стали хитом среди коллекционеров и хипстеров. Их ценят не только за ретро-дизайн, но и за долговечность и то самое теплое, "живое" звучание или уникальную зернистость пленки.

2. Виниловые пластинки и проигрыватели

Казалось бы, зачем нужен винил, когда любая музыка доступна в один клик? Но магия потрескивания иглы и тактильное ощущение от тяжелой пластинки в руках победили цифровое удобство. Проигрыватель винила сегодня — обязательный атрибут в доме ценителя хорошего звука. Коллекционеры охотятся за редкими изданиями фирмы "Мелодия", а сам процесс прослушивания превращается в ритуал — путешествие во времени под аккомпанемент любимого исполнителя, которого слушал еще ваш дед.

3. Советский хрусталь

Помните тяжелые граненые салатницы, вазы и ряды бокалов, которые десятилетиями стояли в серванте "для особого случая"? Этот случай настал! Советский хрусталь, который раньше доставали только по большим праздникам, триумфально вернулся. Сегодня его не прячут за стеклом, а активно используют: в модных барах из него подают коктейли, а дома он становится стильным элементом сервировки. Особенно ценятся полные сервизы, вазы необычных форм и изделия с узнаваемым узором, которые создают неповторимую игру света.

4. Самовары

Самовар — это не просто прибор для кипячения воды, это душа русского чаепития. Сегодня он переживает второе рождение как символ уюта, гостеприимства и дань традициям. В то время как электрические модели ценятся меньше, настоящая охота идет за старинными угольными или жаровыми самоварами. Часто замысловатые по дизайну, они становятся центральным элементом интерьера загородного дома или оригинальным подарком, который несет в себе частичку истории.

5. Советская мебель: серванты и кресла

Массивные полированные серванты, стенки и кресла на тонких ножках, которые раньше казались громоздкими, теперь — желанная добыча для дизайнеров. Секрет в их невероятной прочности (натуральное дерево, качественная сборка) и потенциале для реставрации. Умелые руки превращают старый бабушкин комод в стильный арт-объект, который идеально вписывается в современный интерьер в стиле мид-сенчури или лофт. Это мебель с историей, сделанная на века.

6. Ретро-мода: от авоськи до ватника

Мода циклична, и сегодня на подиумы и улицы вернулись иконы советского стиля. Легендарная сумка-авоська стала экологичной альтернативой пластиковым пакетам, шапки-петушки и валенки обрели новую жизнь в коллекциях модных брендов, а за винтажными вареными джинсовками и свитерами крупной вязки идет настоящая охота в секонд-хендах. Эти вещи ценятся за свою аутентичность и исторический флер.

7. Предметы быта: от подстаканников до елочных игрушек

Именно в мелочах кроется дух эпохи. Металлические подстаканники из поездов дальнего следования, эмалированная посуда, чугунные статуэтки и, конечно, елочные игрушки. Загляните в коробку с новогодними украшениями: стеклянные фигурки сказочных персонажей, космонавты на прищепках или расписные шары 30-50-х годов могут стоить целое состояние. Если игрушка была выпущена ограниченным тиражом, коллекционеры готовы выложить за нее десятки тысяч рублей.

Так что в следующий раз, затеяв генеральную уборку, присмотритесь повнимательнее к старым вещам. Возможно, среди них скрывается не просто предмет ностальгии, а настоящий раритет.

Шоу-бизнес в Telegram

11 октября 2025, 12:51
Фото: freepik.com
Life.ru✓ Надежный источник

По теме

Стоимость этих книг СССР доходит до 5 миллионов рублей, проверьте свою библиотеку

Писк моды 80-х: 7 советских бьюти-процедур, от которых сегодня волосы встают дыбом

Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой

Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой
Продюсерский центр "Седьмая Радуга" – настоящие волшебники, которые уже почти три десятилетия создают самые масштабные елки страны, – представят грандиозное шоу "История игрушек" в концертном зале "Москва" на "Острове Мечты". Этой зимой в Москве состоится событие, которое обещает стать главным новогодним чудом для всей семьи.

75-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера

75-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера
На недавней встрече с поклонниками в театре имени Ленсовета 75-летний Михаил Боярский сделал неожиданное заявление о завершении своей карьеры драматического актера. Этот момент стал важным событием для его поклонников и всей театральной общественности.

В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу

В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу
В Ленинградской области произошло трогательное спасение синицы, оказавшейся в сложной ситуации. Инцидент произошел в Волосовском районе, где фельдшеры местной подстанции продемонстрировали не только профессионализм, но и заботу о природе. В телеграм-канале "Скорая помощь Ленобласти" была опубликована информация о том, как маленькая птица попала в бедственное положение.

Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений

Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений
Нейропсихолог Ирина Коржаева поделилась полезными методами, которые помогут улучшить память и развить умственные способности. В своей практике она акцентирует внимание на важности постоянного обучения и открытия нового, что активизирует различные участки мозга и способствует их взаимодействию.

Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии

Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии
Бывший муж Дженнифер Лопес, актер и фитнес-тренер Оджани Ноа, сделал громкие обвинения в адрес своей экс-супруги. Он утверждает, что Дженнифер изменяла ему во время их короткого, но бурного брака, который длился всего один год с 1997 по 1998 год.

Употребление кешью улучшает показатели здоровья у подростков с ожирением – исследование

Употребление кешью улучшает показатели здоровья у подростков с ожирением – исследование
Недавние исследования, проведенные бразильскими учеными, продемонстрировали, что регулярное употребление кешью может оказать положительное влияние на здоровье подростков, страдающих от ожирения. Результаты этого исследования были опубликованы в авторитетном журнале Nutrition Research.

Выбор читателей

18/10Сбт6 бытовых привычек, от которых стоит отказаться после 40 лет ради счастья и свободы 19/10ВскНеудобно, зато свое: почему наши бабушки в СССР были благодарны за проходные комнаты 19/10ВскЧто категорически нельзя делать 19 октября: день Фомы неверного, который может обернуться голодом и нищетой 19/10ВскУрок Конфуция: почему старик, пожертвовавший всем ради детей, почувствовал себя "лишним" в их доме 19/10ВскНеожиданный "энергогигант": духовка "съедает" электричество как 65 холодильников 20/10ПндЗапреты 20 октября: что категорически нельзя делать в День Сергия Печерского, чтобы не потерять деньги и здоровье