Одиночество вредит здоровью, но кто виноват? Ученые назвали главный источник несчастья

Главная причина несчастья одиноких людей – не отсутствие партнера, а постоянное социальное давление и критика со стороны семьи.

Исследователи из Мичиганского университета и Университета управления Сингапура проанализировали данные почти 5 тысяч взрослых в США и Японии, сравнивая их удовлетворенность жизнью и физическое состояние на протяжении почти двух десятилетий.

Результаты подтвердили давно известную тенденцию: женатые участники в обеих странах в среднем демонстрировали более высокий уровень счастья и лучшее здоровье по сравнению с теми, кто никогда не состоял в браке. Однако ученые копнули глубже и обнаружили ключевой фактор, усугубляющий положение одиночек.

Критика вместо поддержки

Оказалось, что пока женатые люди получают мощную и стабильную поддержку от супруга и расширенной семьи, одинокие люди, наоборот, часто сталкиваются с напряжением и критикой со стороны своих близких.

Даже те одиночки, у кого контакты с родственниками были более тесными, чем у женатых, не всегда находили в них опору. Вместо этого они подвергались критике, особенно касающейся личной жизни, будущего и отсутствия семьи.

В американской выборке это социальное давление оказалось особенно разрушительным, приводя к чувству изоляции, напряженным отношениям с родственниками, что в итоге негативно сказывалось на общем благополучии и физическом здоровье.

Японский секрет счастья

Интересный контраст показала японская выборка. Хотя одинокие японцы также сталкиваются с "семейным напряжением", оно гораздо меньше влияло на их уровень счастья, чем в США.

Ученые объясняют это тем, что японцы активно используют адаптивные стратегии. Когда давление со стороны семьи становится слишком сильным, они находят способы эмоционально дистанцироваться от родственников или ищут альтернативные, более здоровые источники поддержки среди друзей или в обществе.

Долгосрочная цена давления

Авторы исследования предупреждают: семейные конфликты и постоянная критика — это не сиюминутный стресс. Накапливаясь со временем, они могут выливаться в чувство сожаления или хронического одиночества в зрелом возрасте, что, как известно, является серьезным фактором риска для ухудшения физического здоровья и снижения общей удовлетворенности жизнью.

Таким образом, для улучшения качества жизни одиноких людей важно не только искать партнера, но и снижать уровень социальной стигматизации, исходящей даже от самых близких людей.

Важное примечание: исследование включало только женатых и никогда не состоявших в браке участников, игнорируя пары, живущие в незарегистрированных, но длительных отношениях. Это может быть важным ограничением для окончательных выводов о роли официального брака.