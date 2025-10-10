Солнце сожжет Землю? Ученый сделал неожиданный прогноз

Разбираемся, что, когда и почему произойдет – и стоит ли волноваться прямо сейчас.

В интервью РИА Новости ученый обрисовал далекое, но неотвратимое будущее нашей звездной системы. Примерно через пять миллиардов лет в ядре Солнца иссякнут запасы водородного топлива, что запустит процесс его превращения в красного гиганта.

"Наше светило раздуется до невероятных размеров, — поясняет Богачев. — Его внешние слои достигнут орбиты Земли, в результате чего ближайшие планеты — Меркурий, Венера и наша собственная — будут либо поглощены, либо испепелены".

После этой драматической фазы Солнце сбросит свои внешние оболочки, и от него останется лишь сверхплотное, медленно остывающее ядро — белый карлик. Этот объект, по словам ученого, станет "фактически вечным", если такое понятие применимо к масштабам Вселенной.

Однако, несмотря на столь грозный финал, в ближайшей перспективе поводов для паники нет. Сергей Богачев особо подчеркнул, что на протяжении всех этих миллиардов лет Солнце будет светить стабильно.

"На Земле сохранятся довольно комфортные условия для существования и биосферы, и человека", — заверил он.

Таким образом, прогноз ученых носит двойственный характер. С одной стороны, он подтверждает, что у нашей планеты есть "срок годности", определенный жизненным циклом Солнца. С другой — этот срок настолько огромен, что не имеет никакого отношения к повседневной жизни и планам человечества на обозримое будущее.