Ваши ноги "дергаются" по ночам? Ученые советуют не игнорировать этот симптом

Неприятные ощущения в ногах в состоянии покоя, которые проходят только при движении, – это не просто каприз организма. Новое исследование показало, что синдром беспокойных ног может быть ранним сигналом о риске развития болезни Паркинсона.

Корейские ученые в течение 15 лет наблюдали за 20 тысячами человек и выяснили: у людей с СБН вероятность столкнуться с болезнью Паркинсона в будущем на 60% выше.

Исследование, опубликованное в авторитетном журнале JAMA Network Open, стало результатом 15-летних наблюдений за почти 20 тысячами человек. Результаты оказались статистически значимыми: среди участников с диагностированным СБН болезнь Паркинсона развилась у 1,6%, в то время как в контрольной группе — лишь у 1%. На первый взгляд разница невелика, но в масштабах популяции это серьезный сигнал.

Общий корень проблемы: дофамин

Что же связывает ночное подергивание ног и одно из самых грозных нейродегенеративных заболеваний? Ответ кроется в биохимии мозга, а именно — в работе дофаминовой системы.

Дофамин — это ключевой нейромедиатор, отвечающий за передачу сигналов, которые управляют нашими движениями, мотивацией и чувством удовольствия. Именно его дефицит приводит к нарушениям моторики при болезни Паркинсона. Оказалось, что СБН также тесно связан с дисфункцией дофаминовых рецепторов. Неприятные ощущения в ногах — покалывание, зуд, "ползание мурашек" — возникают из-за сбоя в передаче сигналов, который мозг пытается компенсировать движением.

Неожиданный вывод: может ли лечение снизить риски?

Поскольку оба состояния связаны с дофамином, для их лечения часто используют схожие препараты — агонисты дофаминовых рецепторов, которые имитируют действие этого вещества. Анализируя данные, ученые сделали еще одно важное открытие.

Среди пациентов с СБН, которые получали такую терапию, болезнь Паркинсона развивалась значительно реже: 0,5% против 2,1% у тех, кто не принимал эти лекарства. Это позволяет предположить, что своевременное лечение СБН может оказывать и нейропротекторный эффект, хотя этот механизм еще предстоит изучить подробнее.

Почему это важно?

Новое исследование заставляет пересмотреть отношение к синдрому беспокойных ног. Это не просто дискомфорт, мешающий спать, а потенциальный маркер глубоких нейрохимических процессов в мозге. Своевременное обращение к врачу и правильная диагностика могут не только улучшить качество жизни здесь и сейчас, но и, возможно, стать ключом к ранней профилактике более серьезных заболеваний в будущем.