Гонщик, меценат, друг: кем на самом деле оказался загадочный спутник Анны Седоковой

Появление Анны Седоковой в компании эффектного мужчины вызвало ожидаемую волну слухов. Но когда личность спутника была раскрыта, стало ясно: история не про новый роман, а, возможно, про новую главу в жизни самой певицы, где на первом месте – не страсть, а стабильность.

Героем вечера стал 37-летний Андрей Гавриленко. И его биография ломает все стереотипы о типичном окружении поп-звезды, сообщает Клео.ру. Это не музыкант, не актер и не спортсмен из мира большого шоу-бизнеса. Гавриленко — первый замдиректора фонда "Инносоциум", занимающегося социальными проектами. В прошлом — профессиональный автогонщик и руководитель фонда "Ладога Трофи Рейд". Его мир — это не красные дорожки, а гоночные трассы, деловые встречи и благотворительность.

Сам Андрей вежливо, но твердо пресек все домыслы: "Мы давно знакомы и поддерживаем теплые, дружеские отношения". Это заявление, подкрепленное его статусом, меняет всю картину.

После тяжелейшего разрыва с Янисом Тиммой и его трагической смерти Анна Седокова, по ее же словам, старается не афишировать личную жизнь. Возможно, ее нынешний круг общения — это сознательный выбор в пользу людей дела, далеких от публичных драм. Дружба с человеком уровня Гавриленко — это история не про мимолетное увлечение, а про общение двух взрослых, состоявшихся людей из разных миров. И, возможно, именно такая дружба, основанная на уважении, а не на вспышке чувств, и есть то, что сейчас нужно певице больше всего.