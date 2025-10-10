Новый поворот в состоянии Збруева: что на самом деле скрывалось за жалобами актера

Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Елена Воробей попала в тюрьму Пенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле Пугачевой Правило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в день "Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду

Понедельник 20 октября

15:26Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой 14:48Сергей Собянин: В ближайшие три года в Москве будет построено 283 км дорог 14:42Собянин: В 2029 году Коммунарку и Троицк соединит новый участок Троицкой линии 14:3275-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера 13:36В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу 11:38Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений 11:13Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии 09:37Употребление кешью улучшает показатели здоровья у подростков с ожирением – исследование 08:56Эксперт по финансам спрогнозировал удешевление вторичных квартир в России осенью 05:08Энергия без кофеина: почему холодный душ по утрам работает лучше, чем чашка кофе 00:10Запреты 20 октября: что категорически нельзя делать в День Сергия Печерского, чтобы не потерять деньги и здоровье 18:43Неудобно, зато свое: почему наши бабушки в СССР были благодарны за проходные комнаты 15:32Урок Конфуция: почему старик, пожертвовавший всем ради детей, почувствовал себя "лишним" в их доме 12:46Неожиданный "энергогигант": духовка "съедает" электричество как 65 холодильников 08:59Что категорически нельзя делать 19 октября: день Фомы неверного, который может обернуться голодом и нищетой 19:466 бытовых привычек, от которых стоит отказаться после 40 лет ради счастья и свободы 15:25Измена, самогон и три колоска: за какие "преступления" в СССР можно было получить 15 лет лагерей 12:16Опасный удар по почкам: доктор Мясников назвал лекарства, которые могут вызвать почечную недостаточность 08:27Что нельзя делать 18 октября: запреты и приметы дня Харитины-первохолстинки 19:28Одна ошибка, которая "убивает" всю пользу орехов. Проверьте, не совершаете ли вы ее каждый день? 17:34Правило Натальи Бехтеревой: почему только после 50 лет мы обретаем настоящих друзей 15:58Доктор Мясников назвал самое опасное лекарство в российских аптечках: "Оно убивает больше всех" 14:14Забыть о сне: 10 российских мини-сериалов, которые вы посмотрите залпом 12:56Список на выброс: 3 типа вещей, которые делают ваш дом некомфортным 11:31Юлия Барановская экстренно госпитализирована на фоне иска от Андрея Аршавина 10:30Мэр Москвы: Цифровые технологии помогают снижать энергопотребление 10:20Собянин подвел итоги благоустройства в Хорошево-Мневниках и Куркино 05:43Защитник печени: назван один овощ, который мощно очищает организм от токсинов 00:14Мистический и опасный день: почему нельзя стирать и давать обещания 17 октября 19:13Горькая мудрость Омара Хайяма: почему чем больше жертвуешь собой, тем меньше это ценится 17:57Вот когда на самом деле начинается старение: ученые назвали критический возраст 16:46"Делать только то, что хочется": 6 правил счастливой жизни Михаила Лабковского 14:33"Она стояла в детской с ножом": бывший муж Бритни Спирс выпустил шокирующие мемуары о жизни с певицей 12:50Никогда не поздно: ученые доказали, что отказ от курения в любом возрасте замедляет старение мозга и снижает риск деменции 11:40Искусство идеального дуэта: как подобрать гармоничные имена для детей и влюбленных пар 10:32Пармезан, кунжут и сардины: назван неочевидный топ продуктов с максимальным содержанием кальция 06:14Доктор Мясников назвал продукты, в которых содержится смертельная доза соли 00:54 День Дениса Позимнего, 16 октября: 7 "нельзя", которые привлекут в дом "трясовицу" 19:42Не пейте это: вся правда о микропластике в бутылках, который нашли в крови и грудном молоке 18:10"Зарабатывает" миллионы в России: стало известно, как Алла Пугачева выводит деньги за границу 16:39Фейки из нейросетей станут наказуемы: в России готовят штрафы до 5000 рублей за поддельный "шок-контент" 16:20Шоурум Московской недели моды: пять брендов, которые стоит взять на заметку 15:50Сергей Собянин: экономика Москвы сохранит высокую устойчивость и опережающие темпы роста до 2028 года 14:19Натуральный против экомеха: что на самом деле теплее, долговечнее и выгоднее? 13:19Коломенский кремль готовят к масштабной реставрации к 850-летию города 12:53Ожирение "старит" легкие: ученые выяснили, почему люди с лишним весом страдают одышкой 11:52Всю жизнь пили и боялись зря: доктор Мясников назвал кофе спасением для диабетиков и "больного сердца" 10:51Как выглядеть на 10 лет моложе после 40: пять простых бьюти-привычек, которые заменят косметолога 06:38Утро начинается не с кофе: 5 роковых ошибок, которые убивают ваш день еще до завтрака 00:29"Не давай и не бери": этот запрет 15 октября спасет ваши деньги и семью от развала
Новый поворот в состоянии Збруева: что на самом деле скрывалось за жалобами актера

Новый поворот в состоянии Збруева: что на самом деле скрывалось за жалобами актера
3948

История с недомоганием народного артиста Александра Збруева получила тревожное продолжение.

Стало известно, что 87-летнего актера срочно перевели из НИИ им. Склифосовского в профильный онкологический центр. Причиной, как сообщается, стало подозрение на опухоль, обнаруженное во время УЗИ. То, что начиналось как жалоба на слабость перед спектаклем, обернулось серьезной борьбой за здоровье легенды кино.

Изначально сообщалось, что 9 сентября Александру Збруеву стало плохо прямо перед выходом на сцену родного "Ленкома»" в спектакле "Вишневый сад". Актер жаловался на головокружение, и медики прописали ему постельный режим. Однако 7 октября ситуация потребовала экстренного вмешательства: артист сам поехал в больницу из-за сильных болей в животе.

Именно там, в ходе обследования, врачи и обнаружили новообразование. Для уточнения диагноза и проведения биопсии было принято решение о немедленном переводе в специализированную клинику. Сейчас вся страна замерла в ожидании и надежде.

Интеллигент с чертовщинкой в глазах: рождение героя поколения

Настоящая слава пришла к Збруеву в 60-е, когда советский кинематограф искал нового героя — молодого, умного, обаятельного, но с легкой хулиганской искрой. И Збруев идеально вписался в этот образ.

Его Дима Денисов в фильме "Мой младший брат" (1962) по повести Василия Аксенова стал кумиром для миллионов. Это был не плакатный комсомолец, а живой, сомневающийся, ищущий парень, который покорял своей искренностью.

Но настоящим всенародным любимцем его сделал образ Григория Ганжи в телефильме "Большая перемена" (1972). Его герой — молодой рабочий, задиристый, остроумный и невероятно обаятельный хулиган, который приходит в вечернюю школу и влюбляется в учительницу. Ганжа в исполнении Збруева был настолько живым и настоящим, что затмевал многих положительных персонажей. Фразы его героя ушли в народ, а сам актер навсегда закрепил за собой статус суперзвезды.

Верность "Ленкому" и голос эпохи

Несмотря на оглушительный успех в кино, главной любовью Збруева всегда оставался театр. Практически всю свою жизнь он прослужил в "Ленкоме", став одним из ведущих актеров легендарной труппы Марка Захарова.

Он играл в культовых спектаклях, определивших театральную жизнь страны на десятилетия вперед. Его роли в рок-операх "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты" и "Юнона и Авось" стали знаковыми. В "Юноне" он был одним из первых исполнителей роли графа Резанова, а позже блистательно играл Рассказчика. Его голос, его пластика, его энергия стали неотъемлемой частью этих великих постановок.

Драматург человеческих душ: от романтика к трагику

С возрастом Збруев доказал, что он не заложник одного амплуа. Он с легкостью перешел от ролей романтических героев к сложным, драматическим образам. Одной из вершин его актерского мастерства стала роль инженера Тимошина в фильме "Ты у меня одна" (1993). Это пронзительная история о простом человеке, который в эпоху перемен и крушения идеалов встает перед мучительным выбором между верностью жене и соблазном новой, богатой жизни. Збруев сыграл не просто мужчину, он сыграл целое поколение, растерянное, но пытающееся сохранить в себе что-то настоящее. Его герой, бегущий под дождем под песню Юрия Визбора, стал символом несломленного духа.

Он продолжал активно сниматься и в новом веке, появляясь в таких фильмах, как "Бедная Саша" и "Кино про Алексеева", каждый раз доказывая свой высочайший профессионализм. Ранее мы рассказывали, что Александра Збруева госпитализировали.

10 октября 2025, 17:22
В Москве экстренно госпитализировали народного артиста РСФСР Александра Збруева

Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой

Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой
Продюсерский центр "Седьмая Радуга" – настоящие волшебники, которые уже почти три десятилетия создают самые масштабные елки страны, – представят грандиозное шоу "История игрушек" в концертном зале "Москва" на "Острове Мечты". Этой зимой в Москве состоится событие, которое обещает стать главным новогодним чудом для всей семьи.

75-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера

75-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера
На недавней встрече с поклонниками в театре имени Ленсовета 75-летний Михаил Боярский сделал неожиданное заявление о завершении своей карьеры драматического актера. Этот момент стал важным событием для его поклонников и всей театральной общественности.

В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу

В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу
В Ленинградской области произошло трогательное спасение синицы, оказавшейся в сложной ситуации. Инцидент произошел в Волосовском районе, где фельдшеры местной подстанции продемонстрировали не только профессионализм, но и заботу о природе. В телеграм-канале "Скорая помощь Ленобласти" была опубликована информация о том, как маленькая птица попала в бедственное положение.

Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений

Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений
Нейропсихолог Ирина Коржаева поделилась полезными методами, которые помогут улучшить память и развить умственные способности. В своей практике она акцентирует внимание на важности постоянного обучения и открытия нового, что активизирует различные участки мозга и способствует их взаимодействию.

Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии

Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии
Бывший муж Дженнифер Лопес, актер и фитнес-тренер Оджани Ноа, сделал громкие обвинения в адрес своей экс-супруги. Он утверждает, что Дженнифер изменяла ему во время их короткого, но бурного брака, который длился всего один год с 1997 по 1998 год.

Употребление кешью улучшает показатели здоровья у подростков с ожирением – исследование

Употребление кешью улучшает показатели здоровья у подростков с ожирением – исследование
Недавние исследования, проведенные бразильскими учеными, продемонстрировали, что регулярное употребление кешью может оказать положительное влияние на здоровье подростков, страдающих от ожирения. Результаты этого исследования были опубликованы в авторитетном журнале Nutrition Research.

18/10Сбт6 бытовых привычек, от которых стоит отказаться после 40 лет ради счастья и свободы 19/10ВскНеудобно, зато свое: почему наши бабушки в СССР были благодарны за проходные комнаты 19/10ВскЧто категорически нельзя делать 19 октября: день Фомы неверного, который может обернуться голодом и нищетой 19/10ВскУрок Конфуция: почему старик, пожертвовавший всем ради детей, почувствовал себя "лишним" в их доме 19/10ВскНеожиданный "энергогигант": духовка "съедает" электричество как 65 холодильников 20/10ПндЗапреты 20 октября: что категорически нельзя делать в День Сергия Печерского, чтобы не потерять деньги и здоровье