Новый поворот в состоянии Збруева: что на самом деле скрывалось за жалобами актера

История с недомоганием народного артиста Александра Збруева получила тревожное продолжение.

Стало известно, что 87-летнего актера срочно перевели из НИИ им. Склифосовского в профильный онкологический центр. Причиной, как сообщается, стало подозрение на опухоль, обнаруженное во время УЗИ. То, что начиналось как жалоба на слабость перед спектаклем, обернулось серьезной борьбой за здоровье легенды кино.

Изначально сообщалось, что 9 сентября Александру Збруеву стало плохо прямо перед выходом на сцену родного "Ленкома»" в спектакле "Вишневый сад". Актер жаловался на головокружение, и медики прописали ему постельный режим. Однако 7 октября ситуация потребовала экстренного вмешательства: артист сам поехал в больницу из-за сильных болей в животе.

Именно там, в ходе обследования, врачи и обнаружили новообразование. Для уточнения диагноза и проведения биопсии было принято решение о немедленном переводе в специализированную клинику. Сейчас вся страна замерла в ожидании и надежде.

Интеллигент с чертовщинкой в глазах: рождение героя поколения

Настоящая слава пришла к Збруеву в 60-е, когда советский кинематограф искал нового героя — молодого, умного, обаятельного, но с легкой хулиганской искрой. И Збруев идеально вписался в этот образ.

Его Дима Денисов в фильме "Мой младший брат" (1962) по повести Василия Аксенова стал кумиром для миллионов. Это был не плакатный комсомолец, а живой, сомневающийся, ищущий парень, который покорял своей искренностью.

Но настоящим всенародным любимцем его сделал образ Григория Ганжи в телефильме "Большая перемена" (1972). Его герой — молодой рабочий, задиристый, остроумный и невероятно обаятельный хулиган, который приходит в вечернюю школу и влюбляется в учительницу. Ганжа в исполнении Збруева был настолько живым и настоящим, что затмевал многих положительных персонажей. Фразы его героя ушли в народ, а сам актер навсегда закрепил за собой статус суперзвезды.

Верность "Ленкому" и голос эпохи

Несмотря на оглушительный успех в кино, главной любовью Збруева всегда оставался театр. Практически всю свою жизнь он прослужил в "Ленкоме", став одним из ведущих актеров легендарной труппы Марка Захарова.

Он играл в культовых спектаклях, определивших театральную жизнь страны на десятилетия вперед. Его роли в рок-операх "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты" и "Юнона и Авось" стали знаковыми. В "Юноне" он был одним из первых исполнителей роли графа Резанова, а позже блистательно играл Рассказчика. Его голос, его пластика, его энергия стали неотъемлемой частью этих великих постановок.

Драматург человеческих душ: от романтика к трагику

С возрастом Збруев доказал, что он не заложник одного амплуа. Он с легкостью перешел от ролей романтических героев к сложным, драматическим образам. Одной из вершин его актерского мастерства стала роль инженера Тимошина в фильме "Ты у меня одна" (1993). Это пронзительная история о простом человеке, который в эпоху перемен и крушения идеалов встает перед мучительным выбором между верностью жене и соблазном новой, богатой жизни. Збруев сыграл не просто мужчину, он сыграл целое поколение, растерянное, но пытающееся сохранить в себе что-то настоящее. Его герой, бегущий под дождем под песню Юрия Визбора, стал символом несломленного духа.

Он продолжал активно сниматься и в новом веке, появляясь в таких фильмах, как "Бедная Саша" и "Кино про Алексеева", каждый раз доказывая свой высочайший профессионализм. Ранее мы рассказывали, что Александра Збруева госпитализировали.