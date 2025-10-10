"Большой грех": Юлия Меньшова рассказала, почему пошла на аборт и вступила в конфликт с врачом

Откровение Меньшовой – это не только личная драма, но и история о столкновении двух позиций: права женщины на выбор и морального осуждения, с которым она столкнулась в лице врача.

По словам телеведущей, вторая беременность наступила очень быстро после рождения первого ребенка, и она оказалась морально и физически не готова к этому. Меньшова подчеркнула, насколько тяжелым был для нее этот выбор, и попыталась донести до аудитории глубину эмоций, которые испытывает женщина в подобной ситуации.

"Это такое мучительное решение. Вы не можете себе представить, что переживает женщина, которая идет на эту процедуру", — поделилась она.

Столкновение с осуждением

Особую остроту ее воспоминаниям придал эпизод, произошедший в женской консультации. Врач-мужчина, к которому она обратилась, вместо поддержки попытался отговорить ее от прерывания беременности, апеллируя к моральным и религиозным нормам.

По словам Меньшовой, доктор назвал аборт "большим грехом", что вызвало у нее волну возмущения. Она ярко описала свою реакцию на попытку осудить ее в один из самых уязвимых моментов жизни: "Ты офонарел? Ты меня сейчас осуждаешь? Ты можешь себе представить, что я проживаю сейчас?" — вспомнила свои слова телеведущая, подчеркнув неэтичность и бесчувственность такого подхода со стороны медицинского работника.

Это признание Юлии Меньшовой проливает свет не только на ее личную историю, но и на общественную проблему, с которой сталкиваются многие женщины: давление и осуждение в ситуации, требующей максимальной поддержки и такта.