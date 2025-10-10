Терапевт предупредила о риске отеков из-за алкоголя и сладостей – есть способ устранить проблему

Отеки по утрам – это проблема, знакомая многим. Они могут вызывать дискомфорт и портить внешний вид.

Однако важно понимать, что отеки — это не только эстетическая проблема, но и сигнал о возможных нарушениях в организме. В этой статье мы рассмотрим причины отеков, их связь с образом жизни и предложим несколько рекомендаций по их устранению.

Причины появления отеков

1. Употребление алкоголя

Алкоголь — один из основных факторов, способствующих появлению отеков. Врач-терапевт Станислава Чечулина отмечает, что спиртные напитки приводят к обезвоживанию, что заставляет организм удерживать жидкость. Кроме того, алкоголь расширяет сосуды, что также способствует выходу жидкости в ткани. Даже умеренное употребление алкоголя может вызывать отеки, и многие люди замечают изменения в своем внешнем виде после вечеринки или праздника.

2. Питание и соль

Соль — еще один "виновник" отеков. Избыточное потребление соленых продуктов повышает уровень натрия в крови, что приводит к задержке жидкости в организме. Это может быть причиной отечности, особенно на лице и конечностях. Также сладости, такие как пирожные и газированные напитки, могут нарушать водно-солевой баланс и вызывать отеки. Острая пища также может усиливать жажду, что приводит к увеличению потребления жидкости.

3. Заболевания

Иногда отеки могут быть симптомами заболеваний. Например, они могут указывать на проблемы с сердцем или заболевания почек. Отеки на ногах могут возникать при варикозе или тромбозе. Если отеки продолжаются длительное время или сопровождаются другими симптомами, важно обратиться к врачу для диагностики.

Как избавиться от отеков?

1. Изменение образа жизни

Первый шаг к уменьшению отеков — это пересмотр образа жизни. Уменьшите потребление алкоголя и соленых продуктов, а также старайтесь избегать сладостей и острой пищи. Это поможет нормализовать водно-солевой баланс и снизить вероятность появления отеков.

2. Увлажнение

Несмотря на то что отеки могут возникать из-за задержки жидкости, важно пить достаточное количество воды. Это поможет организму избавиться от лишней соли и токсинов. Рекомендуется пить не менее 1,5-2 литров воды в день.

3. Физическая активность

Регулярные физические нагрузки способствуют улучшению кровообращения и лимфотока, что помогает предотвратить отеки. Простые упражнения, такие как прогулки или легкая зарядка, могут значительно улучшить общее состояние организма.