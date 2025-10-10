Лидия Федосеева-Шукшина была экстренно госпитализирована в Москве из-за острых болей в сердце.

Лидия Федосеева-Шукшина была экстренно госпитализирована в Москве из-за острых болей в сердце. В свои 87 лет легендарная актриса и народная артистка России продолжает оставаться знаковой фигурой в российском кинематографе, однако ее здоровье вызывает серьезные опасения. В последние годы актрису беспокоит повышенное давление, что стало причиной обращения за медицинской помощью.

Состояние Лидии Николаевны оценивалось как среднее, когда ее доставили в больницу. По информации из телеграм-канала Mash, актриса испытывает не только боли в сердце, но и сильную одышку, а также проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Она передвигается с помощью ходунков, однако часто забывает о них из-за провалов в памяти, что создает риск падений. Это состояние требует постоянного внимания и заботы со стороны близких.

Федосеева-Шукшина ведет уединенный образ жизни в Новой Москве, где практически не покидает свою квартиру. Ее здоровье значительно ухудшилось после перенесенного инсульта в 2023 году, после которого ей был установлен кардиостимулятор. Это событие стало для неё настоящим испытанием, и актриса открыто говорит о своих переживаниях, включая мысли о смерти. В сентябре она делилась с дочерью Ольгой Шукшиной своими последними желаниями и подготовкой к возможному прощанию с жизнью. В программе "Пусть говорят" Ольга рассказала о том, что мама привела в порядок свои финансовые дела и распределила наследство между дочерьми.

Несмотря на все трудности, Лидия Николаевна старается сохранять позитивный настрой. Недавно она отметила свой день рождения в узком кругу близких людей. Актриса подчеркнула свою любовь к жизни и желание прожить её как можно дольше, однако также выразила смирение перед волей судьбы. В этот особенный день она попросила прощения у всех, кого могла обидеть за время своей жизни.

Состояние здоровья Лидии Федосеевой-Шукшиной вызывает глубокую озабоченность у ее поклонников и близких. Она стала символом целой эпохи в кино и театре, и ее вклад в искусство невозможно переоценить. Многие надеются на скорейшее восстановление актрисы и продолжают следить за ее состоянием с надеждой на лучшее. Время, проведенное с любимыми людьми, и поддержка родных играют важную роль в жизни каждого человека, особенно в такие непростые моменты. Лидия Николаевна остается в сердцах миллионов зрителей, и её творчество будет жить вечно.