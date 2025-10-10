Юрист предупредил россиян о подводных камнях при дарении квартиры

Дарение недвижимости – это популярный способ передачи квартиры близким людям при жизни.

Однако, как показывает практика, этот процесс может оказаться не таким простым, как кажется на первый взгляд. Юрист Роман Ляпунов, старший партнер юридической фирмы "Ляпунов, Терехин и партнеры" указал на несколько подводных камней, которые могут возникнуть как для дарителя, так и для получателя дара.

Согласие супруга дарителя

Одним из основных моментов, на который следует обратить внимание, является необходимость получения согласия супруга дарителя. Согласно российскому законодательству, если квартира была приобретена в браке, то она считается совместно нажитым имуществом. Это означает, что без согласия второго супруга дарение может быть признано недействительным. Поэтому перед совершением сделки рекомендуется убедиться в наличии соответствующих документов и согласия.

Невозможность отзыва дарения

Еще одной важной особенностью дарения является то, что после регистрации перехода права собственности даритель теряет возможность отозвать дарение и вернуть имущество. Это значит, что даже если возникнут обстоятельства, требующие возврата квартиры, сделать это будет невозможно. Такой риск может привести к тому, что даритель окажется в ситуации, когда он больше не имеет права распоряжаться жильем.

Оспаривание сделки

Ляпунов также подчеркивает, что родственники дарителя могут оспорить сделку. Если они сочтут, что дарение было совершено под давлением или в состоянии болезни, это может стать основанием для оспаривания. Важно помнить, что такие ситуации могут возникнуть даже спустя длительное время после оформления сделки, что создает дополнительные риски для обеих сторон.

Риск оказаться без жилья

После завершения процесса дарения бывший владелец жилья уже не сможет распоряжаться имуществом. Это создает риск оказаться без жилья и поддержки в трудной жизненной ситуации. Поэтому перед принятием решения о дарении квартиры стоит тщательно взвесить все возможные последствия и оценить свои финансовые и жилищные перспективы.

Ограничения на дарение недвижимости

Кроме того, нотариус Иван Кашурин добавил, что существует ряд ограничений на дарение недвижимости. Например, нельзя подарить жилье, приобретенное на средства материнского капитала. В этом случае квартиру можно только продать, предварительно выделив доли супругу и всем детям и получив разрешение от органов опеки.