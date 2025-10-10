Синоптик ответил москвичам на вопрос о теплой погоде в октябре

В октябре москвичи могут рассчитывать на довольно холодную погоду, с температурой, колеблющейся в пределах 5 градусов выше нуля.

Это заявление сделал синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин. По его словам, такая температура сохранится до конца месяца, не предвещая значительных изменений в сторону потепления.

Согласно прогнозу, в течение второй и третьей декад октября температура в Москве останется стабильной, не превышая отметку в 5 градусов. В Подмосковье ожидаются еще более низкие показатели — от 3 до 8 градусов тепла. Это значит, что москвичам придется подготовиться к холодной и дождливой погоде, особенно в период с 14 по 16 октября, когда синоптики предсказывают снег с дождем.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также подтвердил, что в октябре в столице может выпасть снег, отмечает RidLife. Однако он отметил, что устойчивого снежного покрова ждать не стоит. Снег в это время года — явление не редкое, но обычно он не задерживается надолго и быстро тает. Вильфанд подчеркивает, что в октябре москвичи часто наблюдают лишь временные снежные покровы, которые появляются и исчезают в течение нескольких дней.

Москвичам следует быть готовыми к переменчивой погоде и одеваться теплее. Осень в Москве может быть непредсказуемой, и резкие изменения температуры — это обычное дело для этого времени года. С учетом предстоящих осадков, горожанам рекомендуется обратить внимание на обувь и верхнюю одежду, чтобы оставаться комфортными во время прогулок по городу.

Кроме того, стоит помнить о том, что такие температурные колебания могут повлиять на общее самочувствие. Переходный период между теплом и холодом часто становится причиной простудных заболеваний. Поэтому врачи советуют следить за своим здоровьем и при первых симптомах болезни обращаться за медицинской помощью.