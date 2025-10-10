Кефир оказался эффективным защитником от кариеса – новое исследование

Совсем недавно привычный нам молочный продукт – кефир – привлек внимание ученых как потенциальный защитник от кариеса и воспалений десен.

В обзорной статье, опубликованной в журнале Dentistry Journal, исследователи представили данные о том, что регулярное употребление кефира может значительно снизить риск развития этих стоматологических заболеваний. Это открытие стало настоящим прорывом в области стоматологии, так как кефир может оказаться не только вкусным, но и полезным дополнением к ежедневному рациону.

Согласно проведенным исследованиям, кефир влияет на микрофлору полости рта, уменьшая количество бактерий Streptococcus mutans, которые являются основными виновниками кариеса. Употребление кефира способствовало снижению образования зубного налета и улучшению состояния десен у людей с пародонтитом. В одном из экспериментов было установлено, что эффект от употребления кефира по снижению уровня S. mutans сопоставим с использованием фторида натрия для полоскания рта.

Как же это работает? Предполагается, что пробиотические микроорганизмы, содержащиеся в кефире — в первую очередь лактобациллы и бифидобактерии — конкурируют с патогенными бактериями за ресурсы, вырабатывают органические кислоты и антимикробные соединения. Это способствует стабилизации экосистемы полости рта и поддержанию ее здоровья.

Однако авторы обзора подчеркивают, что имеющиеся данные пока не однозначны. Различия в видах кефира, составе культур, дозировках (от 100 до 250 мл в день) и продолжительности курсов делают выводы о его эффективности сложными. Большинство исследований имеют короткую продолжительность и небольшие выборки, а стандартизированных протоколов для изучения воздействия кефира на здоровье полости рта не существует. Поэтому говорить о кефире как о полноценном «лечении» нельзя; скорее, это может стать полезной вспомогательной мерой наряду с базовой гигиеной, фторсодержащими средствами и регулярными посещениями стоматолога.

Важно отметить, что кефир является живым ферментированным продуктом. У людей с ослабленным иммунитетом или хроническими заболеваниями пробиотики требуют особой осторожности и предварительной консультации врача. Поэтому прежде чем включать кефир в свой рацион как средство профилактики стоматологических заболеваний, стоит проконсультироваться со специалистом.

В июне текущего года ученые также сообщили о том, что регулярное употребление молока, кефира и йогурта может снижать риск переломов у определенной группы людей. Это еще одно подтверждение того, что молочные продукты могут оказывать положительное влияние на здоровье человека.