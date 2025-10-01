58-летняя Памела Андерсон вышла в свет с рыжими волосами на Неделе моды в Париже

Памела Андерсон, известная своей яркой внешностью и харизмой, вновь привлекла внимание публики своим новым образом.

На Неделе моды в Париже 57-летняя актриса представила зрителям кардинально измененный стиль, отказавшись от привычного платинового блонда. Вместо этого она выбрала медно-рыжий оттенок, который стал настоящим хитом на подиуме.

Однако трансформация Памелы не ограничилась лишь сменой цвета волос, отмечает Клео.ру. Она появилась на мероприятии с коротким рваным бобом и мягкой челкой, что сделало ее образ современным и актуальным. Эта стрижка считается одной из самых популярных в мире моды, и многие эксперты отмечают, что она прекрасно подчеркивает черты лица актрисы. За обновлением имиджа стоял известный парижский стилист Джон Нолле, который имеет за плечами множество успешных коллабораций с ведущими модными домами.

Образ "девушки с пляжа" стал визитной карточкой Памелы еще в 90-х годах благодаря сериалу "Спасатели Малибу", который сделал ее иконой стиля и сексуальности. Однако в последние годы актриса активно работает над разрушением этого стереотипа. Она стала появляться на публике без макияжа, что вызвало восторг среди поклонников и модных критиков. Затем последовал шаг к дерзкому каре, а теперь и полное изменение цвета волос, что говорит о смелом подходе к своему имиджу.

Перемены в внешности Памелы совпали с ее подготовкой к новому кино проекту "Любовь – это не ответ" режиссера Майкла Серы. В этой картине актриса будет сниматься вместе со Стивом Куганом. Пока неясно, связано ли преображение Памелы с ее ролью в фильме или это личное решение, однако многие поклонники уверены, что такой смелый шаг говорит о желании актрисы открыться новым возможностям и ролям.

Памела Андерсон продолжает удивлять своих поклонников смелыми экспериментами со стилем и внешностью. Ее новый образ на Неделе моды в Париже стал символом перемен и стремления к самовыражению. Актриса демонстрирует, что возраст — это не преграда для изменений и экспериментов, и вдохновляет многих следовать ее примеру.