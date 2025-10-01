Билан обошел Лазарева и Гагарину в рейтинге самых привлекательных артистов у россиян

В преддверии Международного Дня музыки был проведен интересный опрос, в котором россияне назвали самых привлекательных артистов. Результаты оказались весьма любопытными.

В опросе приняли участие мужчины и женщины разных возрастных групп, что позволило получить разнообразные данные о предпочтениях. На первом месте среди мужчин оказался певец Дима Билан, который заслужил признание благодаря своей харизме и таланту.

За ним следуют такие исполнители, как Баста и Сергей Лазарев. Интересно, что в списке самых привлекательных артисток мужчины выделили Ольгу Серябкину, Клаву Коку и Полину Гагарину. Эти результаты подчеркивают, что предпочтения в музыке и внешности артистов могут сильно различаться в зависимости от пола.

Среди иностранных звезд женщины назвали таких исполнителей, как Эминем, Джастин Тимберлейк и Энрике Иглесиас. Мужчины же отдали свои голоса Дженнифер Лопес, Рианне и Шакире. Эти выборы подтверждают, что международные звезды также вызывают большой интерес у россиян.

Когда речь заходит о выборе партнера для романтической встречи, результаты опроса показывают, что как мужчины, так и женщины остаются верны своим предпочтениям. 93% мужчин-миллениалов признались, что хотя бы раз испытывали влюбленность в медийных персон, тогда как среди женщин-бумеров этот показатель составляет 71%. Это говорит о том, что молодое поколение более открыто к идее романтических отношений с известными личностями.

Интересно, что для мужчин всех поколений на первом месте по популярности находятся звезды музыки, за ними следуют актрисы и телеведущие. У представителей поколения Z на третьем месте оказались блогеры, что свидетельствует о влиянии социальных сетей на молодежь. Девушки-зумеры также предпочитают исполнителей, но на втором месте у них стоят актеры, а на третьем — блогеры.

Что касается мнений о том, что привлекает в артистах, респондентки отметили харизму и обаяние как главные качества. Внешность и талант идут уже следом. Мужчины же в первую очередь обращают внимание на внешний вид, а затем на харизму и талант. Интересно, что только женщины старше 50 лет считают талант более важным, чем красота.

При этом 60% мужчин и 50% женщин признались, что чувствовали бы себя более успешными, если бы встречались со знаменитостью. Однако бумеры уверены, что наличие звездного партнера не изменит их социальный статус. Половина девушек-зумеров готовы «подстраиваться» под знаменитого партнера, тогда как миллениалки и представительницы поколения X не собираются терпеть капризы.