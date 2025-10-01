Компания NL International, оказавшаяся в последние недели под шквалом обвинений в сети, прервала молчание и дала первый официальный комментарий нашей редакции. Судя по всему, организация переходит от обороны к наступлению и готовится к масштабным судебным разбирательствам.

В официальном сообщении компании говорится прямо и недвусмысленно: "Любые утверждения о связи NL с "сектой" или иными нелегальными практиками — клевета, не имеющая отношения к реальности". Организация подчеркнула, что дорожит своей деловой репутацией, заработанной годами, и не оставит без внимания информационную атаку.

"Юристы компании уже предпринимают действия в правовом поле", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что для NL это не первый опыт защиты своего имени в суде. Несколько лет назад компания уже выигрывала громкое дело против группы блогеров, доказав ложность распространяемых ими фейков, среди которых были схожие обвинения. Тогда суд официально признал, что все заявления в адрес компании и ее продукции были безосновательными. Подобных выигранных процессов в истории NL множество, что говорит о серьезности намерений и на этот раз.

При этом похоже, что информация распространяется через ресурсы, связанные с иноагентами, или с зарубежных площадок, что, по их мнению, является не поиском правды, а попыткой очернить крупного российского игрока на международной арене.

NL International активно занимается разработками в сфере инновационных биотехнологий, а ее продукция уже сегодня показывает высокий конкурентный потенциал на мировых рынках. Косвенным подтверждением этой версии служит и сам характер атак: эксперты отмечают, что использование скандалов, затрагивающих личную жизнь, является традиционным методом в арсенале западных PR-технологий для устранения сильных конкурентов.

На фоне волны негатива компания противопоставляет конкретные цифры и факты, которые говорят сами за себя. NL является одним из ключевых налогоплательщиков Новосибирской области: в 2024 году выручка компании превысила 14 млрд рублей. Организация активно развивает собственное производство и ведет научные исследования на базе Биотехнопарка в Кольцово.

Кроме того, при поддержке NL уже почти 20 лет работает благотворительный фонд "Солнечный город", объем помощи которого только за прошлый год превысил 100 млн рублей. Таким образом, компания дает понять, что намерена дать жесткий правовой ответ на информационную кампанию, считая ее частью недобросовестной конкурентной борьбы.

