Понедельник 20 октября

1 октября 2025, 13:29
Гороскоп от Тамары Глоба на октябрь 2025 года

Гороскоп от Тамары Глоба на октябрь 2025 года
2327

Октябрь – период для анализа прошлого и подготовки к будущему с терпением и ясным взглядом. Этот месяц воплощает равновесие и гармонию, подобно знаку Весов, который отражает небесные законы в земных делах и человеческих ритуалах. Традиционно в это время завершали сбор урожая, заключали браки и искали партнеров для союзов, торговли или семейных планов. Октябрь побуждает к согласию и переосмыслению ценностей.

Октябрь 2025 года активизирует дипломатические процессы, где будут задействованы военные силы, борцы за справедливость и противники существующих законов. Правители сосредоточатся на интересах родины и народа, а вопросы законодательства и международного сотрудничества станут особенно актуальными. Ожидается распад старых союзов и формирование новых, уход устаревших установок в прошлое.

С конца сентября по декабрь 2025 года произойдет развал прежних структур, сопровождаемый бунтами в странах Юго-Восточной Азии и Среднего Востока. Политические, финансовые и общественные перемены затронут осень и начало зимы, с пиком в середине и третьей декаде октября. Проблемы, связанные с водой, проявятся в третьей декаде октября и начале ноября.

Этот период благоприятен для творческих личностей, юристов и тех, кто занимается общественными вопросами. Возможность громко заявить о значимых для народа темах сочетается с успехом в сохранении традиций, культуры и семейных дел. Новые начинания в искусстве обещают долгосрочные результаты.

Даты повышенного внимания

В октябре выделяются дни, требующие особой бдительности или открывающие возможности. Ключевые даты включают:

  • 1 октября, первая половина, и 2 октября.
  • 5 октября, первая половина, и ночь на 6 октября.
  • 7 октября вечер, 8 и 9 октября вечер.
  • 11 октября, вторая половина, и 12 октября, первая половина.
  • Вечер 18 октября и ночь на 19 октября.
  • 23, 24 и 26 октября вечер.
  • 27 октября, 29 октября, вторая половина.
  • 30 октября, первая половина, и 31 октября, первая половина.

Прогноз для Овна

Овны посвятят октябрь семейным и коллективным делам, где потребуется внимание к окружающим событиям. Вопросы здоровья окажутся в приоритете, а значительная часть времени уйдет на дом и заботу о родителях. Поддержка придет от близких и через творческие проекты, с хорошими перспективами в работе, особенно благодаря женщинам в первой половине месяца. Период подходит для закладки фундамента на будущее, но в конце октября необходима осторожность в поездках и при общении с малознакомыми людьми. Отношения с родными станут ключевым аспектом.

Прогноз для Тельца

Тельцы столкнутся с необходимостью конкуренции и обсуждений с партнерами, которые могут указать на ошибки. Поддержка от близких проявится во всех сферах, а первая половина месяца благоприятна для любви и творчества. Возможность отказаться от ненужных проектов и начать новые сочетается с трудностями и спорами в конце второй и третьей декад. Внимание к происходящему обязательно, чтобы избежать конфликтов с окружающими, поскольку близкие станут надежной опорой.

Прогноз для Близнецов

Близнецы сосредоточатся на работе, профессиональных задачах и здоровье. Хозяйственные вопросы потребуют особого внимания во второй половине месяца, в первую неделю и вторую половину октября. Период удачен для публичных выступлений, встреч и знакомств, где проявление интеллекта принесет успех. Новые контакты откроют перспективы в личной жизни, включая возможность беременности или зачатия, а также новые дружеские связи и поездки. Осторожность в дорогах важна в середине третьей декады, а в конце месяца возможны разрывы с деловыми партнерами, с акцентом на сохранение семьи.

Прогноз для Рака

Раки найдут октябрь удачным для финансов, спорта и активного образа жизни с близкими. Поездки требуют осторожности в конце второй недели и середине третьей декады. Дом наполнится радостью от гостей, новыми возможностями и проектами. Период подходит для обучения, творчества и выступлений, но возможны споры, касающиеся детей, с вероятностью беременности или зачатия.

Прогноз для Льва

Львы сосредоточатся на делах родителей, доме и недвижимости, контролируя ремонт и предотвращая поломки. Ключевые периоды: начало месяца, конец первой недели, начало и конец второй недели, а также конец октября. Личные встречи с поддержкой родных сочетаются с удачными поездками и обучением в первую неделю и вторую половину октября. В конце месяца внимание потребуется близким и делам друзей.

Прогноз для Девы

Девы получат финансовые возможности и поддержку от друзей, семьи и союзников. Период благоприятен для проявления вкуса, обаяния, заботы о личной жизни, внешности и здоровье, включая обновление гардероба. Значительные расходы ожидаются в конце первой и начале второй декад, с риском увлечения сомнительными связями из-за повышенного внимания. Новые люди появятся в окружении, но близких нужно беречь в третьей декаде. Обучение, выступления и договоры удачны, но в третьей декаде требуется осторожность при заключении контрактов.

Прогноз для Весов

Весы привлекут внимание в первую неделю октября, с успехом в учебе, встречах, договорах и новых проектах. Контроль со стороны сочетается с активными усилиями по заработку, но трудности возникнут в первые дни, начале второй недели и третьей неделе. Вторая половина октября принесет знакомства, где обаяние станет преимуществом. Доходы возможны, но расходы также будут значительными, а отношения с женщинами могут осложнить начало второй декады.

Прогноз для Скорпиона

Скорпионы сделают октябрь ключевым месяцем, с высокой активностью в делах и проектах. Если общественная или деловая деятельность не вовлекает, акцент сместится на здоровье. Планирование поездок, продвижение дел и лидерство привлекут внимание, но контроль со стороны друзей проявится в конце первой и начале второй декад. Споры приведут к победам во второй неделе, но возможны уступки в середине третьей декады. В конце месяца осторожность нужна в финансах из-за рисков срывов, расходов и проблем со здоровьем.

Прогноз для Стрельца

Стрельцы возьмут на себя множество забот, требующих внимания к окружающему. Риск обмана от неожиданных людей возникнет в начале октября, начале второй декады и середине третьей декады. В конце месяца возможны срывы личных планов и отношений с партнерами. Перегрузка может навредить здоровью, поэтому важно оценивать силы. Помощь придет от дальних друзей и любящих женщин в первую неделю, с поддержкой для новых проектов во второй половине октября.

Прогноз для Козерога

Козероги сосредоточатся на важных проектах, часть из которых реализуется, а часть может сорваться. Сотрудничество с уважаемыми профессионалами обеспечит успех. Романы и творческие проекты удачны вдали от дома. В первой половине месяца контроль руководства откроет перспективы продвижения, но в третьей декаде некоторые проекты рискуют не состояться.

Прогноз для Водолея

Водолеи найдут октябрь удачным для поездок, где откроются возможности, договоры и предложения. Первая неделя благоприятна для обучения, торговли и контрактов с дальними партнерами. Трудности в хозяйстве и личной жизни сочетаются с контролем от женщин и руководства. Давление нужно выдержать, ставя амбициозные цели без конфликтов. Вторая половина месяца сложнее для карьеры, но поддержка близких станет опорой. Финансовая компенсация придет, но в конце месяца возможны проблемы с друзьями и детьми.

Прогноз для Рыб

Рыбы переживут значительные перемены, с успехами и трудностями вдали от дома. Новые возможности и предложения потребуют преодоления препятствий в конце первой недели, начале второй недели и третьей декаде. Осторожность в финансовых вопросах и выражениях обязательна, без связей с сомнительными личностями. Новые знакомства несут риск использования, но преодоление трудностей откроет перспективы. Поддержка придет от людей из прошлого, связанных с работой или браком.

1 октября 2025, 13:29
Фото: сгенерировано ИИ
YouTube: Центр Тамары Глоба

