Сердце забьется чаще: 4 знака зодиака, которым октябрь обещает судьбоносную встречу

Середина осени – время не для хандры, а для любви. Звезды обещают, что в октябре амурные стрелы попадут точно в цель для четырех знаков зодиака, изменив их личную жизнь до неузнаваемости. Кому-то выпадет шанс встретить свою судьбу, а кто-то освежит чувства в уже сложившемся союзе.

Телец: время действовать

Хватит ждать у моря погоды. В октябре звезды советуют Тельцам взять инициативу в свои руки. Ваша решительность и открытость будут обезоруживающе действовать на окружающих. Не бойтесь сделать первый шаг — легкий флирт имеет все шансы перерасти в головокружительный роман. А тем, кто уже в паре, стоит добавить в отношения немного огня: спонтанное свидание или смелый комплимент сотворят настоящее чудо.

Рак: доверьтесь своему сердцу

Ваше шестое чувство в октябре обострится до предела, особенно в делах сердечных. Интуиция подскажет нужные слова и правильные поступки, помогая укрепить существующий союз. Одиноким Ракам внутренний голос укажет на "своего" человека в толпе. Главный совет звезд — отбросьте перфекционизм. Не пытайтесь анализировать партнера и искать в нем изъяны, просто наслаждайтесь моментом и позвольте чувствам вести вас за собой.

Лев: выходите на сцену

В октябре ваше природное обаяние достигнет пика. Прятаться дома — настоящее преступление! Звезды настоятельно рекомендуют Львам чаще выходить в свет, блистать и быть в центре внимания. Ваша энергия и харизма, словно магнит, притянут именно того, кто способен добавить в вашу жизнь огня и развеять скуку. Семейным Львам удастся сгладить все острые углы в отношениях и вернуть в них гармонию и тепло.

Дева: отложите все дела

Практичные Девы, пришло время забыть о списках дел и ежедневной рутине. Октябрь готовит для вас вихрь романтических приключений, и сопротивляться ему бессмысленно. Позвольте себе немного легкомыслия: принимайте спонтанные приглашения, знакомьтесь с новыми людьми и с головой окунайтесь в яркие эмоции. Именно такой подход подарит вам шанс встретить человека, который сделает вас по-настоящему счастливыми.